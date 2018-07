Lungekræft: Kirsten troede, hun havde raget en simpel sommerforkølelse til sig

Rafi Nessar fortæller, at det for de fleste er et wakeupcall, når de pludselig står over for en potentielt livstruende sygdom. De fleste stopper med at ryge.

Ikke en sommerforkølelse

Inde på stuen har Kirsten på 66 år taget plads på briksen. Hun har sin datter med. Hun sidder med ryggen til Rafi Nessar, afklædt, spinkel, udmagret med et plaster på venstre side af brystkassen.

9 år som elev og 90 dage som lærervikar på Marielyst Skole er grunden til, at hun i dag, 48 år senere, er dødssyg. Klasselokalets bagvæg var beklædt med asbest. 12. oktober 2016 blev hun erklæret uhelbredeligt syg.

Alle indgreb er på hendes sygdomsstadie kun til at forbedre kvaliteten af det liv, hun har tilbage.

Rafi Nessar forklarer, at folk med lungehindekræft i gennemsnit kun lever 10 måneder efter at have fået stillet diagnosen, fordi kræften først giver sig til kende sent i forløbet.

Symptomer som hosten og åndenød virker på patienter ikke så ildevarslende, som de burde.

Kirsten troede, at hun var ramt af en simpel forkølelse, da hun i sommeren 2016 begyndte at hoste.

Hun håber på at få opereret endnu et permanent dræn i højre lunge. Ligesom venstre lunge fyldes højre konstant med væske på grund af lungehindekræften.

Rafi Nessar slukker lyset på stuen. Et blåligt lys trænger gennem de nedrullede persienner og får skanningsbilledet fra ultralydsskanningen til at stå klart frem.

Rafi Nessars konklusion er klar: Der skal lægges et dræn.

Med hjælp fra en sygeplejerske ifører Kirsten sig hospitalets frottéuniform og bliver med langsomme, usikre skridt ført ind på stue 5, hvor to andre hostende patienter ligger og kigger op i de hullede loftsplader.

Hun ligger med benene trukket op under sig, mens to sygeplejersker gør operationsstuen klar.

»Sidste gang var der en, der holdt mig i hånden«, siger Kirsten pludselig.

»Det kommer til at være Anne Mette«, svarer sygeplejersken. De er klar inde på operationsstuen.

»Er du klar«, spørger sygeplejersken og triller Kirsten ind på operationsstuen.

Gule, røde, blå og grønne slanger er koblet til Kirsten, og hendes puls overvåges nøje. Da maskinerne begynder at bimle og bamle, kommenterer Rafi Nessar på Kirstens tal. De tal ser ikke godt ud.

»Alle mine tal er dårlige. Min puls er for høj, og mit blodtryk for lavt«, siger Kirsten, halvt for sjov, halvt opgivende.

Lyset slukkes, og rummet fyldes med et grønt fluorescerende lys. Med endnu en ultralydsskanning og to fingre i siden på Kirsten markererRafi Nessar, hvor han om lidt skal indføre et kateter.

»Det der beroligende, det er ikke noget, I glemmer at give mig, vel«, spørger Kirsten og sender Rafi Nessar et smil.

Selvfølgelig ikke, forsikrer han hende. Så bedøves hun.

Sygeplejersken aer Kirsten på kinden: