Endnu en dansker er smittet med mæslinger

Statens Serum Institut har konstateret endnu et tilfælde af mæslinger.

Denne gang er det en kvinde fra Københavnsområdet, som ikke blev vaccineret mod mæslinger som barn. Hun blev syg 1. august og indlagt den 6. august.

Det er det andet tilfælde på kort tid, da en mand i mandags fik konstateret mæslinger efter en ferie til Filippinerne.

Statens Serum Institut understreger, at de to tilfælde ikke har noget at gøre med hinanden.

Kvinden var i starten af juli på ferie i Kroatien, og smitten kan have fundet sted der.

Men da inkubationstiden - tidsrummet fra man smittes, til sygdommen bryder ud - normalt er ni-ti dage, kan det ikke udelukkes, at smitten kan være sket i Danmark.

Tilfældet af mæslinger er det femte i Danmark i år, og alle patienter har været fra Københavnsområdet. Sidste år var der fire bekræftede tilfælde.

Det var i onsdags, at Statens Serum Institut oplyste om den smittede mand.

Manden ankom mandag cirka klokken 08.30 til lufthavnen efter en ferie til Filippinerne, og cirka en time senere forlod han lufthavnen og tog en taxa direkte på sygehuset.

Instituttet advarede derfor om, at personer, der havde opholdt sig i lufthavnens transitområde, bagageudleveringsområde eller ankomsthal i tidsrummet 08.30-09.30 mandag, kunne være blevet udsat for smitte.

Yderst smitsom sygdom

Mæslinger er en yderst smitsom sygdom, fortæller sektionsleder Palle Valentiner Branth fra Statens Serum Institut.

»Mæslinger smitter gennem luften, så man behøver faktisk ikke at stå direkte over for den person, der har mæslinger, for at blive smittet«, siger han.

Sygdommen viser sig ved feber, forkølelse og overfølsomhed over for lys.

Efter tre-fire dage ses et udslæt, som begynder i ansigtet og bevæger sig ned over kroppen. De fleste kommer sig helt og vil ikke have men efter infektionen.

Tidligere var mæslinger en udbredt børnesygdom i Danmark, men efter MFR-vaccinen blev indført i 1987 faldt antallet af tilfælde voldsomt.

Statens Serum Institut vurderer, at mellem 70.000 og 100.000 danskere ikke er immune over for mæslinger ved at have haft sygdommen eller være blevet vaccineret.

»Vi regner med, at personer født før 1975 næsten alle er immune. Men der er en gruppe, som ikke er immune. Så de kan have gavn af at tage imod tilbuddet om gratis mæslingevaccination til voksne«, siger Palle Valentiner Branth.

