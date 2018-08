Røgfri skoletid: Københavns Kommune indfører rygeforbud i skoletiden - også uden for skolens område Københavnske skoleelever får nu forbud mod at ryge i skoletiden – også udenfor skolens område.

Det er slut med at ryge ude foran skolens port eller bag cykelskurene. Du må heller ikke gå en tur ned til bageren i frikvarteret eller over i parken og ryge, hvis du er elev på en af Københavns Kommunes 68 folke- eller specialskoler. Ikke hvis det er i skoletiden.

Det stemte et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget onsdag ja til i den københavnske borgerrepræsentation.

»Vi har haft det udgangspunkt, at det er forbudt for eleverne at købe cigaretterne, hvorfor det også er forkert, at man får lov til at ryge i skolen. Tallene blandt unge rygere er begyndt at stige igen, og vi ved fra pilotforsøg, at det her hjælper«, siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S).

De seneste fire år er antallet af unge rygere steget, sådan at 18 procent af de danske skoledrenge og 17 procent af skolepigerne ryger dagligt, viser tal fra Sundhedsprofilen 2018.

Samtidig viser undersøgelser fra Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden fra 2017, at hver femte unge ryger røg for første gang i skoletiden - og at tre ud af fem føler sig fristet til at ryge, når de er i skole.

»Det er jo en kulturforandring, at det ikke længere skal være okay at ryge, når man går ud i det lange spisefrikvarter. Og det tror jeg, at der er brug for, hvis vi skal knække den her kurve«, siger Jesper Christensen.

Anna Hede Christensen, Dansk Folkeparti, stemte som den eneste imod forslaget.

»Jeg stemte imod, fordi jeg er bange for, at det kan have nogle utilsigtede negative konsekvenser. At et forbud egentlig kan friste unge til at begynde at ryge, fordi det pludselig er lidt spændende og lidt sejt, fordi det er forbudt«, siger Anna Hede Christensen.

Hun så hellere, at fokus var på kampagner og undervisning om rygning i stedet for forbud.

Svært at håndhæve

Formand for Skolelederforeningen Jeanne Jacobsen, som også er skoleleder på Tove Ditlevsens Skole på Vesterbro synes, det er en mærkelig regel, politikerne nu tvinger hende til at indføre.

»Vi har jo i forvejen et forbud mod at ryge på matriklen. Har man udetilladelse, så er det rigtigt, ja, så kan de gå udenfor matriklen og ryge. Men hvad skal vi så gøre? Skal lærerne løbe ud og lede efter dem for at se, om de ryger? Skal vi lugte til dem? Det er en meget mærkelig ide«, siger hun.

Jeanne Jacobsen er enig i, at det er problematisk, at flere unge ryger.

»Men med den her regel, så kommer vi til at skulle kontrollere de unge. Det er jo ikke den fedeste måde at drive skole eller at have kontakt med unge mennesker på«, siger hun.

Hvis Jeanne Jacobsen ser elever, der ryger, så stopper hun i forvejen op og snakker med dem.

»Men med et forbud, tror jeg bare, de unge vil gøre, som vi selv gjorde for 40 år siden, da jeg var ung. Vi var rigtigt gode til at gemme os og gøre alt det, man ikke måtte. Nej, når det gælder opdragelse, så gælder det, at man ikke er det, man siger. Man er det, man gør. Derfor skal de unge hellere have nogle bedre rollemodeller blandt de voksne, de omgås«.