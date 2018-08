Nyborg Gymnasium er blevet røgfri: »Vi skiftes til at cykle rundt med en megafon og en sirene på i lokalområdet for at tjekke, om vores elever ryger« Det er første skoledag på Nyborg Gymnasium, og et nyt tiltag bliver indført til skræk og rædsel for nogle elever. Politiken besøgte gymnasiet, som er det første, der har indført røgfri skoletid.

»Nu ikke noget med at ryge, piger«, bliver der råbt fra de brede grå fliser af en mand i hvid skjorte og beige chinos.

Til højre for ham hænger et stort aflangt hvidt banner på Nyborg Gymnasiums gule mursten. Hans øjne stirrer ud mod vejen, hvor en flok unge piger er på vej hen til en gruppe drenge med skoletasker på ryggen. Et lavt, men selvsikkert ’nej, nej’ giver genklang i mængden, hvor der bliver fnist og grint af forsøget på at være sjov på en dag, hvor et alvorligt forbud træder i kraft. På banneret står der skrevet med tykke sorte bogstaver: ’Velkommen til en røgfri skole’.

Klokken er lidt i ni mandag morgen på Nyborg Gymnasium, og flere hundrede brune plastikstole står på rad og række i salen. Ved indgangen står rektor Henrik Stokholm i sin blå- og hvidstribede skjorte og blå cowboybukser og tager imod 2. og 3. g’erne, der i dag vender tilbage efter en lang sommerferie. En stille morgen har det ikke været for ham. Han har stået foran skolen den sidste time og bedt de unge elever om ikke at ryge.

»Det bliver noget lort, det her«, lyder det med et smil på læben fra rektoren, inden han målrettet går ind og tager ordet i salen.

Jeg kan ikke se mig selv i øjnene, hvis de unge får dårlige vaner her, som i sidste ende kan føre til et kortere liv Henrik Stokholm, rektor

Ansvar over for eleverne

Efter »velkommen tilbage fra sommerferie« og et afvæbnende »jeg har taget min skudsikre vest på i dag« får han fortalt eleverne, at det altså fra nu af er helt slut med at ryge i skoletiden. Konkret betyder det, at man ikke må ryge fra kl. 8.15 til 16.45 hverken på- eller uden for skolens område.

»Vi har indført røgfri skoletid, fordi vi kan se på Nyborg Kommunes ungdomssundhedsprofil, at rigtig mange begynder at ryge i alderen 15-16 år – langt flere end landsgennemsnittet. Det falder sammen med, at de starter her hos os, og derfor har vi et særligt ansvar. Jeg kan ikke se mig selv i øjnene, hvis de unge får dårlige vaner her, som i sidste ende kan føre til et kortere liv«, siger rektor Henrik Stokholm.

Ved indgangen står en rygestopkonsulent og uddeler flyers om, hvor eleverne kan finde hjælp til at stoppe med at ryge, hvis de har svært ved at undvære cigaretterne i skoletiden. Hjælpen kommer blandt andet fra rygestopkonsulenten selv, som er blevet stillet til rådighed af kommunens sundhedsafdeling.

»I virkeligheden handler det om, at vi ved, at rygning er sundhedsskadeligt og medfører nogle store risici for følgesygdomme senere i livet. Derfor bliver vi nødt til at sætte ind over for de unge mennesker, da vi ved, at rigtig mange unge starter med at ryge på deres ungdomsuddannelser«, siger Kenneth Muhs, som er borgmester i Nyborg Kommune.

Nyborg Kommune går forrest

En ny undersøgelse fra partnerskabet Røgfri Fremtid, som Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden står bag, viser, at hver femte af de unge i alderen 14-19 år, der ryger, røg første gang i skoletiden. Den viser også, at hos dem, der allerede er rygere eller tidligere har røget, melder rygetrangen sig ofte i løbet af skoledagen. Ifølge både Røgfri Fremtid og Kræftens Bekæmpelse hedder løsningen på problemet røgfri skoletid.

»Jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at der kommer nogle stærke stemmer fra uddannelsesverdenen som Nyborg Gymnasium, der går forrest og argumenterer for, hvorfor de også kan se, at det er det rigtige at indføre røgfri skoletid«, siger Mette Lolk Hanak, chef for forebyggelse i Kræftens Bekæmpelse, og tilføjer:

»Ifølge vores oplysninger er Nyborg den første kommune, hvor man kan sige, at man reelt sikrer, at skolebørn helt fra 0. klasse, til de afslutter en ungdomsuddannelse, er i røgfri miljøer. Det er superstærkt gået«.

Borgmesteren i Nyborg Kommune synes, at det er enormt modigt og godt, at Nyborg Gymnasium indfører røgfri skoletid for de 1.150 elever.

»Der vil nok være nogle, der vil mene, at det skal man ikke blande sig i. Man skal bare huske på, at det er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Nogle vil sige, at det er drastisk. Jeg vil sige, at det er nødvendigt at sætte ind«.