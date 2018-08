Lærer: Jeg kan ikke lade være med at smile, når mine elever lusker ud for at ryge

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Debatten om rygning er sådan en debat, der altid simrer. Nogle gange bliver den så bragt i kog af nye tal som dem, der kom for nylig.

De viser nemlig, at flere unge over de senere år er begyndt at ryge efter en lang årrække, hvor der blev færre og færre ungdomsrygere. Det har fået de sædvanlige interesseorganisationer og politikere til at foreslå dyrere smøger og røgfri skoletid.

Måske er det faktisk et sundhedstegn, at flere unge begynder at ryge

Også på min arbejdsplads – en skole, der både omfatter grundskole og gymnasium – har vi oplevet en stigning i antallet af rygere. Det har vakt bekymring hos kollegaer, ledelse og forældre, men jeg kan ikke lade være med at smile, når jeg ser teenagere luske ud foran matriklen i frikvartererne i al slags vejr for at pulse smøger. For måske er det faktisk et sundhedstegn, at flere unge begynder at ryge.

Vores unge får bedre karakterer og tager bedre og længere uddannelser, som de i øvrigt gennemfører hurtigere end deres forældre, så de hurtigt kan komme ud og tjene samfundet som gode skatteborgere.

De er også begyndt at vælge de naturvidenskabelige uddannelser, når vi fortæller dem, at det er det, de skal gøre. Derudover begynder de at drikke alkohol i en senere alder, og det er naturligvis langt den mindst kriminelle generation nogensinde.

Den unge gør altså, hvad de får besked på af os voksne forældre, undervisere og politikere. De er nærmest perfekte, og det skræmmer mig.

For med det, som kaldes præstations- eller perfekthedskulturen, følger også et vildt pres, som medfører, at 25 procent af de unge mellem 16 og 24 ifølge den seneste nationale sundhedsprofil har et højt stressniveau. Tallet for pigerne er helt oppe på 40,5 procent.

Jeg møder i mit arbejde nogle af de unge, hvis øjne bliver blanke ved et 10-tal, fordi kun 12 er godt nok. Det er dem med det perfekte liv, de rigtige venner og de rigtige ambitioner samt den rigtige krop og den rigtige kæreste.

Det er de perfekte unge, som på et tidspunkt bare ikke kan mere og derfor bryder grædende sammen. Ramt af stress.

Det gør ondt langt ned i min lærermave, når jeg sidder med sådan en grædende elev. Særligt fordi det er os voksne, som har været med til at skabe det samfund, hvor mange unge ender derhjemme, grædende, i fosterstilling.

Vi kan nok ikke gøre meget ved Instagram og Snapchat, men vi kan gøre noget ved vores uddannelsessystem, der opfordrer dem til aldrig at begå fejl, at komme hurtigst muligt igennem systemet og til ikke at vælge fag på deres ungdomsuddannelse efter indhold og interesse, men efter, hvad der kan give det bedste karaktersnit.

Desværre virker det, som om de unge alt for længe har accepteret præmissen om præstations- og perfekthedskulturen. For dem er det et vilkår, at det kun er 12-tallet, der tæller.

Alt andet bliver gemt væk og fortrængt.

Ligeledes er det et vilkår, at en del af klassekammeraterne eller de selv vil gå ned med stress.

Sådan er det bare.

Og dog, FOR måske er der alligevel håb om, at de unge ikke længere blindt vil acceptere tingenes tilstand og rammerne for deres ungdoms- og uddannelsesliv. Det er her, rygningen kommer ind i billedet.

Det kunne lyde, som om jeg opfordrer de unge til at begynde at ryge. Sådan er det ikke

For hvis der er noget, vi som samfund ikke ønsker, så er det, at de unge lusker ud foran matriklerne på uddannelsesinstitutionerne for at smøge den.

Der må være en smule det-skal-I-fucking-ikke-bestemme over det, og det er derfor, jeg får et lille smil på læben, når jeg ser dem stå der og ryge.

Hvis jeg har ret i, at der er en snert af oprør i de unges rygevaner, kunne det altså være et begyndende sundhedstegn, fordi det kan tyde på, at en gruppe unge er begyndt at sige fra over for det liv, de får at vide fra os voksne, at de skal leve.