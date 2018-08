Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til de mest psykisk syge

»Det hilser vi velkommen, for de sygeste patienter har brug for et målrettet løft. Dog må der også være penge til ekstra personale, ligesom rammerne på afdelingerne skal forbedres, så patienterne har noget meningsfyldt at foretage sig«, siger formanden, overlæge Gitte Ahle.

Hun understreger, at initiativet ikke kommer et sekund for tidligt. Psykiatere, pårørende og patienter har i årevis efterlyst flere sengepladser til de sygeste. Gitte Ahle fortæller, at psykiatriske afdelinger mangler personale og bærer præg af uro, fordi der er en stor og hastig udskiftning af patienter. Mange patienter har brug for at være indlagt længere tid, men der er ikke senge nok, siger hun:

»Derfor har vi såkaldte prikkerunder, hvor man bliver bedt om at skabe flow på afdelingen. Det betyder, at man udskriver de mindst syge af de syge, selv om de fagligt set har brug for en længere indlæggelse. Men der står nogle endnu mere syge og banker på, så vi har intet valg. Det er dybt frustrerende, så det er opløftende, at regeringen vil gøre noget ved det«.

Landsformand i Sind Knud Kristensen er også positiv over de 50 sengepladser, »selv om behovet nok er større«.

»Jeg mærker en erkendelse fra regeringen af, at det er nødvendigt forebygge sygdom blandt børn og unge, samtidig med at de sygeste får tilstrækkelig hjælp. Vi har set, hvordan retten til hurtig udredning har trukket ressourcer væk fra behandlingen af de sygeste patienter, især fra dem med skizofreni. De er blevet svigtet. De har brug for at være indlagt længere end en uges tid, og det er ofte helt umuligt«, siger Knud Kristensen