Sundhedsplatformens kritikere undrer sig: 47 chefer og overlæger valfarter til konference på amerikansk mælkevej Region Hovedstaden bruger omkring en million kroner på at sende ledende hospitalsansatte til USA, hvor de skal besøge it-virksomheden bag den omstridte Sundhedsplatformen. Det er alt for meget, siger regionsmedlem.

Det siges at være en oplevelse at besøge det amerikanske softwarefirma Epic, der ligger for enden af Mælkevejen i forstadsbyen Verona i staten Wisconsin.

Virksomhedens intergalaktiske hovedkvarteret er udformet som en forlystelsespark og et eventyrland, og den 75-årige grundlægger Judith Faulkner er også et kapitel for sig:

Ved det årlige møde med kunder og ansatte ynder USA's kvindelige svar på Bill Gates at klæde sig ud som Superwoman og troldmænd fra Harry Potter.

Nu får 47 danske overlæger, direktører og chefer fra Region Hovedstaden fornøjelsen, når de i de kommende dage er tilmeldt Epics User Group Meeting 2018 i USA.

Herhjemme er Epic bedre kendt som virksomheden bag Sundhedsplatformen - et omstridt it-projekt til knap 3 milliarder kroner, der skulle sikre 2,5 millioner borgere bedre behandling og lette arbejdet for 44.000 ansatte i Region Hovedstaden og Sjælland.

Men som nu i stedet har bragt læger på randen af nervøst sammenbrud og fået hårde ord med på vejen fra politikere og Rigsrevisionen. Senest har forbedringen af et udskældt medicinmodul måtte udskydes til begyndelsen af næste år.

Særligt på den baggrund forekommer det overlæge og medlem af Region Hovedstaden Jacob Rosenberg (LA) at være en ejendommelig beslutning at sende 47 ledende hospitalsansatte hele vejen til Milky Way i det amerikanske Midtvesten.

Hvorfor så mange, spørger han, og på nettet giver andre læger udtryk for samme forundring.

Hvorfor ikke nøjes med en lille delegation, der kunne komme hjem og fortælle os andre om deres oplevelser? Jacob Rosenberg, overlæge og regionsmedlem (LA)

En lille million

En aktindsigt fra Region Hovedstaden viser, at de samlede udgifter løber op i 987.000 kroner.

Epics konferencegebyr er på cirka 3.745 kroner per deltager, mens udgifter til fly og hotel koster regionen omkring 21.000 kroner for hver deltager.

»Det er helt i orden, at vi deltager på konferencen. Men ligefrem at sende næsten 50 ansatte fra Region Hovedstaden og formentlig lige så mange fra Region Sjælland er meget voldsomt. Hvorfor ikke nøjes med en lille delegation, der kunne komme hjem og fortælle os andre om deres oplevelser, og hvad de har lært«, siger Jacob Rosenberg.

I lyset af, hvor mange penge og kræfter Sundhedsplatformen koster de to regioner, synes han, det er en meget stor udskrivning. Samtidig ville det ifølge Jacob Rosenberg være mere nærliggende at sende ansatte med direkte teknisk berøring til Wisconsin end en lang række hospitalsdirektører og overlæger, hvoraf en går på pension om en måned.

»Det er ikke fordi, at Region Hovedstaden har en formue stående i banken. Sygehusene skal i forvejen spare en masse penge, og derfor er det for mange at sende af sted til konference i forhold til udbyttet«.

Forkert signal

Jacob Rosenberg hører til de medlemmer af Region Hovedstaden, der mener, at Sundhedsplatformen burde skrottes og erstattes med et fælles elektronisk patientjournalsystem i hele Danmark.

Kritikken fra mange læger går på, at Sundhedsplatformen er for tung, for tidskrævende og ikke intuitiv nok, til skade for patienterne. Men der er ikke politisk flertal for at skifte Sundhedsplatformen ud, og indtil da er man nødt til at bruge penge på opdateringer af it-systemet, erkender Jacob Rosenberg. Forleden blev der bevilget yderligere 22 millioner kroner.

»I det store milliardregnskab er en udskrivning på en million kroner til en konference selvfølgelig ikke alverden. Men det er et uheldigt signal at sende til de ansatte, der forsøger at få enderne til at mødes på hospitalerne, at man sender så stor en delegation til USA«.