»Min søster har måske spist for mange piller«: Politiet rykker ud til psykisk syge som aldrig før En person med skizofreni låste nogle børn inde. En anden havde besøg af politiet 19 gange på 23 dage. Og en tredje ville ikke leve mere og kørte væk i en sort bil. Politiet har travlere end nogensinde med psykisk syge borgere. Ofte er det sisyfosarbejde, siger Rigspolitiet.

En mandag sidste år fra klokken 6.30 til 14.30 noterede en vagtoperatør fra Østjyllands Politi de af betjentenes opgaver, der i den otte timer lange periode havde at gøre med sindslidende borgere. Listen talte blandt andet en pige på 17 år, der opførte sig bekymrende og var blevet fundet ved en bro. Hun var efterlyst af det bosted, hun boede på, og havde i øvrigt tidligere flere gange været indlagt med tvang. En anden sag vedrørte en person, der skadede sig selv, og som var flygtet fra akutmodtagelsen på et sygehus. En tredje drejede sig om en kvinde, der var forsvundet. Hun var i fare for at tage livet af sig. I en fjerde sag blev politiet kaldt ud til husspektakler hos personer, der blev skønnet til at være psykisk syge, mens betjentene i en femte sag blev bedt om hjælp til at finde en patient, der uden varsel havde forladt det psykiatriske hospital, hvor vedkommende var indlagt. Personalet var bekymret for, hvad der kunne ske.

I alt løste politiet i tidsrummet ni opgaver om psykisk syge borgere, og opgaverne havde tilsammen krævet en til halvanden patrulje på fuld tid ud af de 7-8 patruljer, der var til rådighed. Altså lagde disse hændelser beslag på omkring 10-15 procent af politiets ressourcer i løbet af denne helt almindelige mandagsvagt. Eksemplet står at læse i rapporten ’Beredskabets arbejde med personer med psykiske lidelser’, som Rigspolitiet udgav for nogle uger siden. De 53 sider gav ikke meget opmærksomhed i mediebilledet, hvor dækningen primært bestod af nogle telegrammer. Måske fordi den udkom kort efter, at regeringen havde præsenteret en stor plan for psykiatrien.

Indholdet er ellers både dramatisk og opsigtsvækkende og tegner et dystert billede af, hvordan nogle af samfundets hårdest plagede borgere har det. Hovedkonklusionen er ikke til at tage fejl af. Aldrig før har ordensmagten brugt så meget tid på opgaver med psykisk syge personer. Andelen af registrerede hændelser, hvor personer med psykiske lidelser er involveret, er mere end fordoblet i perioden fra 2009 til 2016 fra 5,6 procent til 12,8 procent. I absolutte tal er der sket en stigning fra knap 16.000 hændelser i 2009 til cirka 43.000 i 2016. De patruljerende betjente bruger således nu 470.000 timer årligt på opgaver med sindslidende personer. Udviklingen er sket, til trods for at der i den mellemliggende periode har været en stribe politiske planer nationalt og lokalt samt løfter om at forbedre vilkårene for psykisk syge borgere i Danmark. Den voldsomme stigning kommer da også bag på politiet.

»Når vi ser på tallene og samtidig ved, at politiet meget sjældent kan løse kernen i borgerens problem, så tyder det kraftigt på, at borgere med psykiske lidelser har fået det dårligere«, siger Stine Mathiesen, der er Centerchef for Beredskabsudvikling i Rigspolitiet.

Et nærmere kig i rapporten viser, at politiet løser en bred vifte af opgaver i relation til psykisk syge borgere. I knap en tredjedel af dem assisterer betjentene andre myndigheder eller politikredse. Det kan for eksempel være en patient, der skal køres fra en psykiatrisk afdeling og hjem til sit bosted efter en indlæggelse. Det kan være en dement, der er gået fra sit plejehjem og nu ikke er til at finde. Eller når en overlæge har truffet beslutning om, at en psykiatrisk patient skal have medicin mod sin vilje, og vedkommende nægter. Så bliver politiet tilkaldt for at hjælpe.

Andre opgaver opstår, når en borger bekymret ringer til politiet og beder om hjælp. Det kan handle om en pårørende, der lider af en depression, har truet med selvmord og ikke er vendt hjem som aftalt. Flere politikredse nævner i den forbindelse, at noget af det, de bruger allermest tid på, er unge mennesker, der er truet af selvmord eller skader sig selv. I en sag ringede anmelder og fortalte, at hendes søster »måske har spist for mange piller«. Anmelder talte med hende for en time siden, hvor hun lød »snøvlet«. Siden har der ikke været kontakt.

Fakta Hvem er de sindslidende? Rigspolitiet tager i sin rapport afsæt i de 11 diagnosegrupper, som er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. Det drejer sig om skizofreni, demens, depression, angst, spiseforstyrrelse, personlighedsforstyrrelse, mental retardering, autisme+aspergers, ADHD, psykisk lidelse/adfærdsmæssig forstyrrelse udløst af alkohol eller andre psykoaktive stoffer samt en gruppe med ikke nærmere specificeret lidelse. Kilde: Beredskabets arbejde med personer med psykiske lidelser, 2018



Ifølge psykiatriloven skal politiet være til stede, når en borger er til fare for sig selv eller andre og skal indlægges med tvang. Antallet af disse opgaver er steget med 45 procent fra 2009 til 2016, hvor politiet registrerede 4.273 tvangsindlæggelser. Netop dette tal bliver af psykiatere, sygeplejersker samt organisationer af pårørende og patienter brugt som en markør for, hvor god behandlingen af psykisk syge borgere er i vores land. Logikken er, at når flere bliver så dårlige, at de må indlægges med tvang, viser det, at behandlingen, der skal gøre deres liv mere tåleligt, er slået fejl.

I andre sager bliver politiet kaldt ud af bekymrede naboer eller personale, »hvor en person er gået amok«. Et eksempel er en psykisk syg mand, der råber og smider indbo efter biler. Et andet handler om en borger, der truer med at brænde sig selv ihjel. Personalet på institutionen tør ikke gå frem mod personen, der er smittet med svineinfluenza, har åbne sår »og skal behandles derefter (handsker)«.

Så er der sager, hvor ældre, demente borgere har forladt plejehjemmet og er væk. Eller den, hvor en person i et ophedet øjeblik fortæller, at hun ikke vil leve mere og kører væk i en sort Suzuki Swift. Nogle sager - et fåtal på 1-2 procent - handler om voldsepisoder, som da en omsorgshjælper blev slået i maven med en bowlingkugle og fik et knytnæveslag i ansigtet.

Patientbingo på afdelingen

Den voldsomme stigning har fået Rigspolitiet til at se nærmere på, om der er fejlkilder. Er sagsbehandlere og betjente blevet mere opmærksomme på mentale problemer og noterer det derfor oftere? Intet tyder på det, og i de gennemgåede tvivlstilfælde er der forsvindende få eksempler på, at der er noteret forkert. Skyldes stigningen så blot, at politiet samlet set kommer ud til flere hændelser? Nej. Tallene viser, at antal hændelser med psykisk syge borgere er steget med 170 procent, mens samtlige hændelser er steget med knap 18 procent.

Er det dit indtryk, at politiet kommer ud til opgaver og tænker, at ’det var da unødvendigt, at vi blev tilkaldt’?

»Nej. Der er en reel årsag hver gang«, siger Stine Mathiesen fra Rigspolitiet:

»Vi ønsker ikke at pege fingre ad den ene eller den anden, men det er klart, at hvis en myndighed vælger at løse en opgave på en anden måde end tidligere, så har det en effekt på os, for vi er dem, der rydder op på gaden. Hvis man eksempelvis visiterer patienterne på en anden måde, hvis man udskriver dem hurtigere, eller hvis man skal være dårligere for at blive indlagt, er det klart, at vi ser det i gadebilledet«.