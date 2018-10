Kommuner presser Løkkes storstilede sundhedsplan med reformkrav Regeringens kommende sundhedsreform braser sammen uden en samtidig udligningsreform, mener KL-formand. Ekspert er uenig.

Hvis kommunerne skal løfte flere opgaver i regeringens bebudede sundhedsreform, kræver det ifølge Kommunernes Landsforening (KL) en genoplivning af udligningsreformen. Det siger KL-formand Jacob Bundsgaard (S):

»Regeringen har en ambition om at styrke nærheden i sundhedsvæsnet, og kommunerne bør spille en central rolle i det arbejde. Men en sundhedsreform, der skubber flere opgaver ud til kommunerne, kan ikke gennemføres uden en udligningsreform, der tager højde for, at nogle kommuner har større udgifter til sundhed end andre. Ellers risikerer man, at kommuner bukker under«, siger han.

Det er i skrivende stund uklart, hvilken rolle kommunerne står til at skulle spille i regeringens udspil, der præsenteres efter efterårsferien.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) lagde dog i sin åbningstale op til en omfattende omstrukturering, hvor »21 nye sundhedsfællesskaber fremover skal bygge bro mellem sygehuset, kommunen og den praktiserende læge«.

Til Altinget har sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) uddybet, at reformen skal gøre op med den økonomiske »kassetænkning« mellem almen praksis, kommuner og sygehusene. I stedet »skal der være økonomi, der går på tværs« af de forskellige sektorer.

Men det kan ifølge Jacob Bundsgaard kun lade sig gøre, hvis regeringen samtidig reformerer udligningsordningen, som årligt omfordeler omtrent 17 milliarder kroner fra landets rigeste kommuner og til de fattigste.

Regeringen opgav ellers i april at reformere ordningen på denne side af et folketingsvalg, efter forhandlingerne med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti brød sammen. De må i givet fald genoptages, mener Bundsgaard:

»Vi oplever allerede en opgaveglidning, hvor kommunerne får flere opgaver, fordi patienterne sendes hurtigere hjem, ofte inden de er færdigbehandlede. Det kompenseres kommunerne ikke for i dag. Hvis den glidning øges med sundhedsreformen, må udligningen gentænkes«.

»Udligningen tager fx ikke tilstrækkelig højde for, at der i nogle områder bor en højere andel af førtidspensionister eller ældre, som vi ved har større problemer med sundheden end gennemsnitsdanskeren. Det skal tænkes ind, så alle har de samme muligheder for at løfte sundhedsopgaven«, siger Bundsgaard.

FAKTA Sundhedsreform I sin åbningstale i Folketinget annoncerede statsminister Lars Løkke Rasmussen en ambitiøs sundhedsreform, der skal styrke »nærhed« og »sammenhæng« i sundhedsvæsnet. 21 sundhedsfællesskaber skal fremover »bygge bro mellem sygehuset, kommunen og den praktiserende læge« sagde statsministeren. Hvert fællesskab skal bygges op om et af de nye akutsygehuse og skal hver dække 4-5 kommuner. Regionerne blev ikke nævnt med et ord i statsministerens tale. Det har fået flere til at spekulere på, om regeringen vil nedlægge dem. Udspillet forventes at blive præsenteret på den anden side af efterårsferien. Vis mere

Mulig afpresning

Hverken sundhedsministeriet eller økonomi- og indenrigsministeriet vil kommentere sagen, før regeringens sundhedsudspil er fremsat. Statsministeriet har ikke svaret på Politikens henvendelse.

På det nationale forskningscenter for velværd, VIVE, kan Professor MsO i kommunaløkonomi Kurt Houlberg godt se ræson i ønsket om at koble reformerne.

»Hvis der med sundhedsreformen kommer store ændringer i forhold til, at kommunerne skal løfte betydeligt flere opgaver, vil det nuværende udligningssystem næppe være gearet til at håndtere det. I så fald kan det være en anledning til, at man skal revidere udligningsordningen. Det er der tradition for med store reformer. Men endnu ved vi ikke, hvilken rolle, kommunerne ifølge regeringen skal spille i reformen«, siger Houlberg.

På Syddansk Universitet er professor og forsker i sundhedsreformer Kjeld Møller Pedersen uenig:

»Vi ved endnu ikke, om kommunernes opgaver reelt bliver større som følge af sundhedsreformen. Det er klart, at i det omfang, der flyttes opgaver fra sygehusene til kommunerne, skal man sørge for, der følger penge med. Men det er ikke efter min opfattelse i et sådan omfang, at det kan berettige, at Bundsgaard spænder udligningsreformen for en sundhedsreform. Umiddelbart lyder det som pression«.