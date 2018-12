40 år med cigaretter og kun 25 procent lungekapacitet tilbage: Vi røg med stort velbehag på hospitalet 63-årige Jette Bach røg som alle andre alle steder. Da hun var gravid, i rengøringen på sit arbejde på hospitalet, og når hun hyggede med veninderne. Nu, hvor hun kun har 25 procent af lungekapaciteten tilbage, skal hun lære at håndtere følelsen af at blive kvalt.

Jeg begyndte at ryge i 1970, da jeg som 15-årig fik en lidt ældre kæreste, der røg. Alle omkring mig har altid røget, og hans familie røg, så det var helt naturligt. Man var jo næsten mærkelig, hvis man ikke røg.

Min svigermor var astmatiker, men røg alt det, hun kunne, selv om hun hostede og spruttede. Derfor røg hun kun de to første centimeter af sine Viking, nogle lange, stærke cigaretter uden filter. Hun måtte ikke smide dem ud for sin mand, der røg cigar, så hun gemte skodderne i hans cigaræsker, og når en æske var fuld, fik min kæreste og jeg den, og så pulsede vi løs på alle hendes skodder.

Jeg røg vel 10 stykker dagligt, uden at mine forældre vidste det. Nogle var begyndt at tale om, at det nok ikke var så sundt, men det lyttede vi jo ikke til. Mine forældre opdagede det nok heller ikke, fordi de røg selv og kunne derfor ikke lugte det.

Da jeg som 19-årig i 1974 fik min søn, røg jeg under hele graviditeten, vel 10-15 af de Viking med gods i. En dag, da jeg havde født og lå på fødeanstalten på Aarhus Kommunehospital, ammede min søn med den ene arm og røg med den anden, kom sygeplejersken ind og sagde, at det var en rigtig dårlig ide. Tænk, hvis jeg tabte en glød ned på ham. Ikke noget med, at det var usundt.

Vi lå på der på barselsgangene og røg alle sammen, eller mange af os. Hvad skulle tiden ellers gå med. Der var askebægre ved alle natborde.

Når vi holdt familiefester, og det skulle være fint, stod der altid et lille kuvertaskebæger, så man ikke skulle dele med naboen.

Pæne piger røg ikke på gaden

Både i min og mine forældres generation røg de fleste mænd, føler jeg. Men i min forældres generation, altså dem, der var unge under krigen, var det nok mest mændene, der røg. Jeg tror, at min mor og hendes veninder ikke følte, at det var ’lady-like’ at ryge. Det gjorde pæne piger ikke. Og de røg slet ikke på gaden eller offentligt, og min mor stejlede godt nok, når jeg tændte en cigaret på gaden.

Men så kom min generation, og der tænkte vi kvinder, at det skulle vores forældre ikke bestemme. For os var det helt naturligt at ryge, vi gjorde det alle sammen. Dem, der ikke røg, var mærkelige, syntes vi. Jeg havde ikke veninder, der ikke røg. Men nogle stoppede igen, da de fik familie, blev fornuftige og skulle få pengene til at slå til.

Faktisk ved jeg ikke, hvorfor vi kvinder røg så meget. Jeg har tænkt meget over det, siden du ringede i går og spurgte. Måske var det et fjollet opgør mod vores forældre, jeg ved det ikke.

Jeg ville egentlig være klinikassistent hos en tandlæge, men jeg fandt hurtigt ud af, at jeg ikke ville være en dum tjener for en tandlæge. Ingen skulle bestemme over mig, og sådan tror jeg, vi var mange, der havde det dengang.

Jeg havde kun færdiggjort folkeskolen, så jeg tog et job som rengøringsassistent på Aarhus Kommunehospital i 1979, fordi jeg ville spare sammen til et studenterkursus, men jeg blev så glad for det, at jeg blev i rengøringen på hospitalet i 37 år.

Vi røg med stort velbehag på hospitalet, både os rengøringsassistenter og alle de andre – læger, sygeplejersker, patienter, alle. Der var en rygerkultur overalt, og os fra rengøringen og plejepersonalet røg i afdelingskøkkenet, hvor der også skulle laves mad til 28 patienter. Der stod vi og pulsede.

Patienterne røg på stuerne, så det var intet problem.

Jeg kan ikke huske, hvornår det var, det skiftede, så vi kun måtte ryge i kaffestuerne i pausen. Men så sneg vi os bare til en smøg andre steder. Fordi kaffestuen også var omklædningsrum for mange, der ikke røg, og deres tøj ikke lugtede så godt, kom der løbende indskrænkninger, så begyndte vi bare at ryge på hospitalets altaner. Det var nok i slut-80’erne eller start-90’erne, tror jeg.

På et tidspunkt blev det helt forbudt at ryge på hospitalets matrikel, men så fandt vi små hemmelige steder, eksempelvis de underjordiske gange med ambulancetilkørslerne. Vi skulle nok finde et sted.