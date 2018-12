Danmark har vesteuropæisk bundrekord i levealder

Danmark har den tredje højeste forekomst af død af rygerlunger/kol efter Tyrkiet og Ungarn.

Ifølge både Knud Juel og professor Morten Grønbæk, direktør ved Statens Instiutut for Folkesundhed, er det danske kvinders i europæisk sammenhæng atypiske rygemønster de seneste 40-50 år, der i dag er den væsentligste forklaring på den lave danske placering.

Andelen af rygende danske mænd har historisk mindet om andre landes rygevaner.

»Danske kvinder begyndte at ryge langt tidligere end i andre nordiske og europæiske lande, og de danske kvinders forekomst af lungekræft steg. Og har nu overhalet danske mænds«, siger Morten Grønbæk.

Sundhedsminister: Mere skal gøres

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) anerkender, at den dårlige danske placering primært skyldes, »at danskerne i 1960’erne og frem til 1990’erne røg mere end vores naboer. Det kan ses i tallene i dag for middellevetid tager lang tid at rykke«.

»Desværre ryger vi fortsat alt for meget og særligt bekymrende er det, at så mange børn og unge ryger og der hver dag er 40 børn og unge, der tænder en smøg og bliver dybt afhængige. hvis vi skal sikre en højere levealder, så er det alfa og omega, at vi når målet om en røgfri generation i 2030 og generelt får flere til at skodde smøgerne«, oplyser Ellen Trane Nørby.

I den skriftlige kommentar oplyser ministeren, at det »kræver ansvar hele vejen rundt fra de unge selv, deres forældre, uddannelsesinstitutioner såvel som politisk«, hvis målet skal nås. Ministeren erkender også, at »vi er ikke i mål endnu«.

»Hvis vi fortsat ønsker at sikre en markant bedre livslængde i Danmark og vel og mærke sunde leveår, så skal der gøres mere«, siger Ellen Trane Nørby.

Sundhedsministeren pointerer, at danske kvinder har fået en 3,8 år højere middellevetid siden årtusindskiftet, mens mænd har fået 4,5 år ekstra.

»En af de ting, vi har gjort, er, at satse massivt på at sikre bedre kvalitet på både kræft- og hjerteområdet, såvel som en række andre sygdomsområder, og så har vi styrket sundhedsvæsenet økonomisk. Det har medført markant bedre overlevelse«, siger ministeren og pointerer, at rygeloven fra 2007 har sikret røgfrie miljøer.