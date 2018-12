Kolesteroltallet er 20 procent højere efter jul

Vi danskere har for vane at samle os flere gange i løbet af december og spise. Konfekt, klejner, æbleskiver og gløgg. Medister, flæskesteg med sprød svær, andesteg, sovs, vin, portvin og risalamande med godt med flødeskum.

Alle disse lækre ting konsumerer vi særligt hyppigt og meget af i dagene før, under og lige efter julen. Men de omfangsrige middage med fed og sukkerrig mad sætter et tydeligt spor i kroppen, har danske forskere nu vist:

Efter juleferien er vores kolesteroltal steget med hele 20 procent.

»Det er helt vildt. Men også foruroligende, at så mange mennesker spiser sig til et så højt kolesteroltal«, siger læge Anne Langsted, mens hendes forskerkollega Signe Vedel-Krogh samstemmer. De to står bag undersøgelsen sammen med forskerne Camilla J. Kobylecki og Børge G. Nordestgaard. Studiet er netop udgivet i det internationale tidsskrift Atherosclerosis.

Forskerne fra afdeling for klinisk biokemi på Herlev og Gentofte Hospital har undersøgt 25.764 personer mellem 20 og 100 år fra København og omegn som led i en stor befolkningsundersøgelse, Herlev-Østerbro-undersøgelsen, som blev påbegyndt i 2003.

»Folk er mødt op til undersøgelsen gennem hele året, og vi har målt kolesteroltal på alle. Her kunne vi se, at kolesteroltallet var hele 20 procent højere lige efter julen i forhold til om sommeren«, siger Anne Langsted, der ikke er i tvivl om, at det skyldes kosten: Spiser man fed mad og særligt fedt fra dyr: smør, fløde og fedt kød, så stiger kolesteroltallet betragteligt, forklarer hun.

»Men man ved ikke, hvor farligt det er med de pludselige stigninger, vi her har observeret«.

Kolesterol er et fedtstof, som bruges i opbygning af kroppens celler og hormoner. Specielt fed mad kan få indholdet af kolesterol i blodet til at stige.

»Meget kolesterol giver åreforkalkning, og åreforkalkning kan lede til blodprop i hjerne og hjerte. Det er nogle af vores helt store sygdomme, der slår mange mennesker ihjel. Og jo mere kolesterol dine karvægge bliver udsat for, jo højere risiko«, siger Anne Langsted.

Forskerne undersøgte også, om man kan se en stigning i antallet af blodpropper i hjertet i januar.

»Vi kan ikke se, at det forhøjede kolesteroltal efter jul giver sig udtryk i flere blodpropper i januar. Det er muligvis, fordi hjerte-kar-tilfælde primært afhænger af akkumuleret kolesterol – altså ophobet kolesterol gennem tiden, og ikke at det stiger i korte perioder. Derfor er det vigtigste, at man spiser sundt til daglig, dyrker motion og ikke ryger«, siger Signe Vedel-Krogh.

I løbet af foråret og sommeren falder kolesteroltallet igen. Men den nye undersøgelse giver vigtig viden til de læger, der har patienter med forhøjet kolesteroltal:

»Lige efter jul har ni ud af ti i undersøgelsen et så højt kolesteroltal, at man ville overveje at sætte dem i behandling. Måler lægen på dette tidspunkt og skal bedømme, om folk skal i behandling, risikerer man at igangsætte en behandling, selv om det måske ikke er nødvendigt«, siger Signe Vedel-Krogh.

Cirka 600.000 eller en af fem danskere på 40 år eller derover får behandling for forhøjet kolesteroltal.