Mens Venstre-folk vil nedlægge regioner, forsvarer professorer dem

På de sidste godt ti år er det lykkes at nedbringe de regionale forskelle markant bl.a. i forhold til planlagt operation og ventetid i psykiatri, lyder det fra to professorer.

Debatten om regionernes resultater mangler fakta, kort før statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) fremlægger en længe ventet sundhedsreform, der nok vil afskaffe både regioner og regionspolitikerne. For udokumenterede påstande flyver rundt i debatten, fastslår de fem formænd for regionerne i et debatindlæg i Politiken i dag.

Men er det sandt? Det har vi spurgt to professorer om.

Regioner skaber ikke regionale forskelle

»Faktum er, at vi siden 2007 har formået at nedbringe de regionale forskelle markant bl.a. i forhold til planlagt operation og ventetid i psykiatri«, skriver regionspolitikerne blandt andet.

»Det er faktuelt korrekt, det er ikke regioner som sådan, men en lang række lokale forskelle som socioøkonomi og geografiske afstande, der giver de forskelle, vi ser mellem regionerne«, siger Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi og -politik på Syddansk Universitet.

Ifølge professoren er der ingen tvivl om, at regioner med kræftpakker og standardiserede forløb har forsøgt at nedbringe de regionale forskelle.

»Så regionerne skaber ikke forskellene, og på nogle områder er de med til at nedbringe dem«, siger Kjeld Møller Pedersen.

Ifølge professor i sundhedsøkonomi, Jes Søgaard, SDU, vil der altid kunne måles regionale forskelle.

»Forskelle i den ædle kappestrid mod det bedre vil altid have en vinder og en taber, men så længe alle forbedrer sig, er det jo ikke et problem. Set i forhold til mange andre lande, eksempelvis Belgien, Frankrig og Tyskland, har vi langt mindre geografiske forskelle i vores sygehusbehandling og egentlige sundhedsydelser,« siger han.

»På flere områder er forskellene også blevet mindre i de 12 år, vi har haft regioner. Og så er der ingen variation mellem regionerne i forhold til den variation, der er mellem kommuner. Vi har ikke et kommunalt sundhedsvæsen, men 98 med virkelig store forskelle. Så ja, overordnet set er det ikke regionsstrukturen, der skaber forskellene« siger Jes Søgaard.

Folkevalgte gør en forskel

Regeringen vil nok erstatte folkevalgte regionspolitikere med professionelle bestyrelser. Det advarer de fem regionsrådsformænd imod i indlæget og fastslår som fakta, at hospitalslukninger »er beslutninger, der vækker debat lokalt, og der er brug for et regionsråd med demokratisk legitimitet«.

»Det er naturligvis en vurdering, der er svær at dokumentere. Ja, de får utvivlsomt mange henvendelser, og jeg er enige i vurderingen, men det er ikke det samme, som at der er fakta«, siger Kjeld Møller Pedersen.

Jes Søgaard henviser til den centralisering, der på 20 år har fjernet omkring halvdelen af landets hospitaler.

»Efter alle reformerne har vi fået et af de mest ensartede sygehusvæsener i verden. Det havde nok været sværere i et mindre demokratisk system«, siger han.

Regionerne er billige i drift

Fra de 114 milliarder kroner årligt til sundhedsvæsenet går 0,06 procent årligt til 205 regionspolitikere. »Et beløb, der svarer til udgiften til den forsøgsordning med medicinsk cannabis, som Folketinget har indført«, skriver regionspolitikerne.

»Ja, regionerne er billige i drift i relation til administration. Det er korrekt, at den administrative struktur er lav sammenlignet med udlandet. Man kan ikke i data vise, at regionernes administration er blæst op og ude af proportioner. Det er den ikke«, siger Kjeld Møller Pedersen.

Ifølge professoren har der været nedskæring og reduktion i regionernes administration siden 2010.

»Så de lider ikke af vokseværk«, siger han.

Igen er Jes Søgaard enig.

»Alle undersøgelser tyder på, at regionerne har meget lave administrationsomkostninger, herunder selve det politiske styre. Det er der ingen tvivl om. Og jeg vil mene, at det er en lav pris for den politiske legitimitet og effektivitet«, siger Jes Søgaard.