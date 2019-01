Regionernes formænd: At bevare regionerne er ikke et mål i sig selv, men det bør nedlæggelse af regionerne heller ikke være

Siden statsministeren før sommerferien meddelte, at han var på vej med en sundhedsreform, har debatten bølget frem og tilbage. Mange mener, at regeringen vil foreslå regionerne nedlagt.

Vi er parate til debatten. Men vi ønsker den ført på et seriøst grundlag. I dag fyger det frem og tilbage med udokumenterede påstande om regionerne, men vi synes også, at der er mange aspekter, der ikke bliver berørt. Ingen af delene er fair, og det er ikke godt for den demokratiske samtale.

I debatten om regionerne lyder kritikken af og til, at regionerne er alt for forskellige, og at der er brug for mere ensartethed. Vi forventer alle med rette et ensartet behandlingstilbud af høj kvalitet, uanset hvor i landet vi bor. Men nogle gange lyder det som om, at regionerne i sig selv skaber de regionale forskelle. Fakta er imidlertid, at der er forskellige vilkår rundt omkring i landet, at de regionale forskelle er mindsket – og mindre end eller på niveau med, hvad man ser i andre lande. Derudover er forskellighed og konkurrence også er et afsæt for udvikling.

De forskellige vilkår rundt omkring i landet gælder også for regionernes sundhedsvæsen. Det handler f.eks. om forskelle i demografi, geografi, sociale kår og f.eks. mulighederne for at rekruttere. Forhold, som også påvirker andre velfærdsområder, så som uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet.

Faktum er, at vi siden 2007 har formået at nedbringe de regionale forskelle markant bl.a. i forhold til ventetid til planlagt operation og ventetid i psykiatrien. F.eks. venter de børn og unge, der i dag venter længst på behandling i psykiatrien, kortere end de børn og unge, der i 2010 ventede kortest. Og alene i mellem 2016 og 2017 ses en mindre regional variation i udviklingen på 16 ud af 33 indikatorer under de nationale mål. I regionerne er vi er fast besluttet på, at den positive udvikling skal fortsætte.

Vi skal have høj ensartethed i kvaliteten i sundhedsvæsenet på tværs af landet. Men vi skal jo ikke hindre, at nogen rykker sig i front. Vi samarbejder i regionerne på mange områder om at skabe fælles løsninger. Men der er også områder, hvor det er sundt, at regionerne gennem en ædel kappestrid konkurrerer om at være bedst.

Det er ikke kun på sygehusene, at der kan forekomme forskelle i serviceniveau. Når det kommer til forskelle, så adskiller de regionale sygehuse sig faktisk ikke fra statslige institutioner på regionalt niveau. Centralisering og statslig styring – eller bare andre styreformer - vil altså ikke automatisk medføre større ensartethed på institutionsniveau på tværs af landet. Statens drift af domstole og politi viser for eksempel stor geografisk variation, når det gælder domstolenes sagsbehandlingstider og politiets responstid, hvor den gennemsnitlige responstid nogle steder er under 6 minutter, mens den andre steder er op til 23 minutter.

Ligeledes ser vi på uddannelsesområdet en markant variation i undervisningstilbud og kvalitet på tværs af landet. En pædagogstuderende i Aabenraa kan f.eks. se frem til 66 procent flere undervisningstimer end en pædagogstuderende i Grenå. Og ser man på domstolenes overholdes af tidsfristerne i sager om f.eks. vold, våben og voldtægt, kan vi blot nøgternt konstatere, at målopfyldelse er lavere og der er større variation end der er i regionernes overholdelse af udredningsretten i sundhedsvæsenet.

En anden påstand i debatten er, at de politiske opgaver i regionerne er udtømte, og at nu kan det sagtens overlades til embedsmænd - eventuelt såkaldt ’professionelle’ bestyrelser. Da sygehusstrukturen nu er ’på plads’, sygehusbyggerierne godt på vej og den overordnede specialeplan gennemført, er der mest tale om beslutninger af driftsmæssig karakter. Sådan lyder det fejlagtige ræsonnement.

Fakta er, at der løbende er behov for at tage beslutninger om samling eller flytning af funktioner på sygehusene, ændringer af opgaver, etablering af klinikker eller placering af ambulanceberedskaber. Det er beslutninger, der vækker debat lokalt, og der er brug for et regionsråd med demokratisk legitimitet, der kan afveje hensynene til kvalitet, økonomi og borgernes behov for tryghed og nærhed. Og ikke mindst et regionsråd, der kan prioritere med legitimitet. Det bliver behovet ikke mindre i fremtiden, tværtimod.