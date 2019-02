Eksperter om lort: Donorafføring er ingen livseliksir mod alskens sygdomme

Selv om det offentlige ikke tilbyder behandlingen mod andet end dræberdiarré, vælger mange at få den i privat regi. Og de risikerer både at spilde deres penge samt gamble med helbredet.

»I bund og grund ved vi endnu ikke tilstrækkeligt om bivirkningerne ved en fæcestransplantation til at kunne forsvare risikoen ved at behandle mod andre sygdomme end Clostridium difficile«, siger han.

Vi må ikke stikke folk blår i øjnene og udbrede falske forventninger Professor Oluf Borbye Pedersen

Lægerne ønsker ikke at gentage tragedien fra 1980’ernes USA, hvor blødere blev behandlet med ikke-undersøgt donorblod. Dengang vidste lægerne ikke, at de med blodet overførte livstruende smitsom leverbetændelse, hepatitis-c, til tusindvis af blødere, fordi 80 procent af donorblodet var hepatitis-inficeret. Mange udviklede skrumpelever.

»Samme fejl skal vi ikke gentage med fæcestransplantation, og derfor skal vi gå systematisk til værks og gå frem i det tempo, som videnskaben viser«, siger Christian Lodberg Hvas.

I dag har lægerne fjernet al risiko for smitte fra bloddonation. Men det kan de endnu ikke, når det handler om donorafføring, selv om den screenes for kendte sygdomme som hepatitis, syfilis, hiv og alt, hvad lægerne ellers kan komme på, som er relevant.

»Hagen ved fæcestransplantationer er, at vi er bange for den ukendte risiko – og vi kan ikke sætte tal på den. For vi ved i sagens natur ikke, hvad det er for sygdomme, vi risikerer at give videre til patienterne. Det kan være overvægt eller tendens til bestemte sygdomme, hvor vi ved, at der er en tæt sammenhæng med tarmens bakterier – vi ved bare ikke præcis hvilke«, siger Christian Lodberg Hvas.

Blår i øjnene og falsk forventning

Forskerne forventer dog, at donorafføring i fremtiden vil kunne bruges til behandling af flere sygdomme. Derfor står de lige nu i kø for at undersøge sunde menneskers tarmbakterier for alskens lidelser og sygdomme. Aktuelt fokuseres der særligt på overvægt, kronisk tarmsygdom, type-2 diabetes, astma samt akut forværring i kronisk leversygdom.

Dem, der fik placebo, fik det endnu bedre end dem, som fik donorafføring Overlæge og ph.d, Andreas Munk Petersen

»Det er muligt, vi i løbet af 10–20 år finder ud af, at forskellige kombinationer af sundhedsfremmende tarmbakterier under de rette omstændigheder kan bruges til at helbrede visse andre sygdomme end diarré forårsaget af Clostridium difficile. Men vi må ikke stikke folk blår i øjnene og udbrede falske forventninger om, at behandlingen med donorafføring kan kurere hvad som helst. For det kan den ikke«, siger professor Oluf Borbye Pedersen.

Måske er håbet om effekt fra bakterier og fæcesbehandling netop også kun et håb.