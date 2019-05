Blå blok vil kulegrave forløb om hemmelig rapport

Hvorfor blev en alarmerende rapport om drab og anden personfarlig kriminalitet begået af psykisk syge borgere tilbageholdt for offentligheden i månedsvis?

Det spørgsmål vil blå blok have svar på, og de lover at kulegrave sagen efter valget. Derimod mener S, at der ikke er grund til at undersøge noget. Kravet fra DF, V, K og LA fremsættes, efter at Politiken i weekenden kunne fremlægge nye detaljer om forløbet, hvor en rapport om kriminalitet begået af psykisk syge borgere ikke blev lagt frem, selv om den var færdig.

»Det er dybt kritisabelt, at rapporten ikke blev offentliggjort, da den var klar. Det vil DF straks efter et valg få undersøgt«, siger sundhedsordfører Liselott Blixt, der kræver et ansvar placeret.

Rapporten stiller regionerne, der har ansvar for behandlingen af psykiatriske patienter, i et dårligt lys. Den ser nærmere på, hvad der går forud, i tiden op til at en borger med psykisk sygdom begår kriminalitet. I 74 procent af 218 undersøgte sager fra andet halvår af 2016 havde gerningsmanden forinden modtaget »utilstrækkelig« psykiatrisk behandling. 11 ud af 13 drab og drabsforsøg kunne formentlig være forhindret med en bedre psykiatrisk behandling, sagde rapportens hovedforfatter, da Politiken i april kunne afsløre rapportens indhold.

Politikere, organisationer og læger krævede handling for at forbedre den psykiatriske behandling og dermed prøve at forhindre, at psykotiske borgere begår drab, voldtægter, vold m.m.

Men rapportens konklusioner havde været klar siden oktober sidste år. Dengang afleverede Retspsykiatrisk Klinik, Justitsministeriet, rapporten til regionerne, der havde bestilt den. Regionerne var uenige i den anvendte metode og ønskede 71 anonymiserede sagsresumeer pillet ud af rapporten. Det gjorde forskerne, og i januar var de færdige. Bortset fra et lidt ændret ordvalg var konklusionen den samme. Alligevel blev rapporten ikke lagt frem. Danske Regioner betragtede den pludselig som et »internt arbejdsdokument« og nedsatte et udvalg, der skulle komme med forslag til løsninger. Planen blev – indtil Politikens offentliggørelse af rapporten – at lægge den frem sammen med anbefalingerne sidste dag inden sommerferien og altså på den anden side af et valg til Folketinget, hvor regionsrådenes overlevelse er et stridspunkt mellem blokkene.

En mailudveksling afslører, at ledende overlæge på Retspsykiatrisk Klinik Dorte Sestoft pressede på for at få rapporten lagt frem i februar, mens sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner Erik Jylling valgte ikke at offentliggøre den.

»Det er under al kritik, at disse oplysninger ikke er blevet bragt til offentlighedens kendskab i tide, og det kan have haft meget store konsekvenser. Regionerne har i den grad svigtet, og det skal vi have undersøgt til bunds«, siger Mette Abildgaard, sundhedsordfører for K.

Danske Regioner argumenterer for, at det var uansvarligt at lægge en rapport med så hårrejsende konklusioner frem uden samtidig at komme med et bud på, hvad der skal gøres. Samtidig kritiserer regionerne den anvendte metode i rapporten og sår tvivl om sammenhængen mellem analyse og konklusion. Den tvivl har forskerne afvist. Erik Jylling meddeler, at han ikke ønsker at kommentere sagen yderligere.

Blixt fra DF hævder, at regionerne bevidst har holdt rapporten tilbage for at undgå dårlig omtale før et valg, men den påstand har regionerne afvist. Jane Heitmann, sundhedsordfører for Venstre, kalder det »helt uacceptabelt«, at regionerne »vælger at tilbageholde vigtig viden«, mens hendes kollega, May-Britt Kattrup fra LA, udtaler, at det er »meget kritisk«, at rapporten ikke blev fremlagt langt tidligere.

Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører for S, henviser til, at han forstår på Danske Regioners formand, Stephanie Lose (V), »at hun er ked af det forløb, der har været omkring den rapport«:

»Jeg ser derfor ikke noget større formål i at bruge skatteydernes penge på en stor bekostelig undersøgelse for at klarlægge detaljerne i sagen yderligere«.