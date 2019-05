Fakta: Her er psykiatriplanen fra S

1. Børn og unge skal have hjælp for at undgå, at de bliver syge og må indlægges på en psykiatrisk afdeling. Derfor vil Socialdemokratiet udvide den psykologiske og pædagogiske rådgivning, kendt som PPR. Den skal tilbyde forebyggelse, støtte og samtaleterapi ude på skolerne og udvides med en mere opsøgende indsats i daginstitutioner og på skoler og ungdomsuddannelser.

2. Med en henvisning fra egen læge skal det være muligt for børn og unge i alderen 6 til 18 år at få gratis samtaler med en psykolog, hvis de lider af let til moderat angst eller depression.

3. Socialdemokratiet vil gøre op med en ulighed, der betyder, at psykiatrien ofte står sidst i køen, når politikerne deler penge ud til sundhedsvæsnet. Derfor skal psykiatrien på finansloven og indgå i de årlige aftaler om økonomi mellem stat, kommuner og regioner. S regner med, at 10-års planen koster en halv milliard kroner om året.

4. Personer med alvorlig psykisk sygdom lever meget kortere end andre, blandt andet på grund af en usund livsstil. Derfor vil S indføre et årligt sundhedstjek for alle med betydelig kognitiv eller psykisk funktionsnedsættelse.

5. Ingen patienter skal udskrives for tidligt, fordi der mangler senge på de psykiatriske afdelinger. Kapaciteten skal udbygges på kort og lang sigt. I første omgang med 100 ekstra pladser, hvoraf de 50 er helt nye, mens de resterende 50 bliver fri ved, at kommuner udvikler flere og bedre tilbud, så patienter, der er behandlet færdig, ikke optager sengeplads i psykiatrien.

6. Når en ung patient fylder 19 år, overgår han/hun fra børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien. Det kan være et voldsomt skift. S vil derfor lave en særlig ungepsykiatri for patienter op til 25 år, så det bliver en tryg og glidende overgang for sårbare patienter.

7. Der mangler læger i psykiatrien. S vil arbejde for, at faget psykiatri kommer til at fylde mere på lægeuddannelsen, og sikre, at flere læger kommer ud at arbejde i psykiatrien som en del af deres lægelige videreuddannelse.

8. Mange patienter i psykiatrien oplever, at de falder mellem to stole, hvor den ene myndighed ikke ved, hvad den anden laver, og omvendt. Det vil Socialdemokratiet forhindre ved at ansætte flere brobyggere i kommunerne. De skal være tovholdere på alt fra videre behandling til genoptræning, uddannelse, beskæftigelse og sociale forhold, og de skal bidrage til at undgå, at patienter ryger ind og ud af psykiatrien resten af livet.

9. Et hold fagfolk knyttet til et botilbud for psykisk syge skal helt lavpraktisk hjælpe en patient, der bliver udskrevet fra en psykiatrisk afdeling, med at komme tilbage til det botilbud, hvor vedkommende bor. I dag sker det ofte, at en udskrevet patient bliver overladt til sig selv, får det dårligt og bliver indlagt igen få dage senere.

10. Behandling af psykisk sygdom sker i regionen, mens behandling af misbrug ligger i kommunen. S vil samle behandlingen hos én myndighed, der tager hånd om begge problemer, så patienten ikke bliver kastebold mellem region og kommune. Det mest naturlige vil være at placere ansvaret hos regionen, siger Mette Frederiksen.

11. Efter mange sager om drab, overgreb og vold mod ansatte på bosteder blev der oprettet 150 nye behandlingspladser, hvor farlige og syge borgere kan være i længere tid. S vil dertil blandt andet have personalet i psykiatrien til at hjælpe på bostederne i situationer, hvor det er nødvendigt.