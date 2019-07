Højtuddannede mister oftere jobbet efter hjernerystelse

En hjernerystelse kan koste jobbet for enhver, men for folk med videregående uddannelse er risikoen størst, viser ny forskning.

En simpel hændelse som et cykelstyrt eller at banke hovedet op i en skabslåge kan ende med et farvel til jobbet. Men der er stor forskel på konsekvenserne alt efter uddannelseslængde. Mennesker med en videregående uddannelse må langt oftere forlade arbejdsmarkedet efter en hjernerystelse. Det viser ny forskning fra Københavns Universitet, hvor man har undersøgt knap 20.000 patienters tilknytning til arbejdsmarkedet fem år efter uheldet.

»Det er overraskende, at der er så markant forskel på dem, der har en uddannelse, som går videre end gymnasieniveau, og dem, som ikke har«, siger neuropsykolog ved Københavns Universitet og Bispebjerg Hospital Hana Malá Rytter, som sammen med ph.d.-forsker Heidi Graff har stået i spidsen for undersøgelsen.

Det er overraskende, at der er så markant forskel Hana Malá Rytter, neuropsykolog

Forskningen viser, at alle, som bliver ramt af en hjernerystelse, har øget risiko for at stå uden for arbejdsmarkedet fem år efter. For folk uden videregående uddannelse stiger risikoen for arbejdsløshed med 32 procent, hvis de får en hjernerystelse. Men for folk med videregående uddannelser stiger risikoen med hele 115 procent. Det vil sige, at sidstnævnte gruppe har mere end dobbelt så stor risiko for at ende på overførselsindkomst, som hvis de ikke havde fået hjernerystelse.

»Det er på en måde helt bagvendt. Umiddelbart vil man tænke, at den her gruppe har ressourcerne til at opsøge den fornødne hjælp og klare sig ud af situationen«, påpeger Hana Malá Rytter.

Hjernerystelse Symptomer Hovedpine Trykkende følelse i hovedet Nakkesmerter Kvalme og opkast Svimmelhed Sløret syn Problemer med balancen Lysfølsomhed Lydfølsomhed Forvirret Følelsen af at være omtåget Koncentrationsbesvær Hukommelsesbesvær Udmattet/langsom Ikke alle symptomerne behøver at være der, og det er langtfra altid, at der er symptomer straks efter slaget. De kan komme fra minutter til dage efter. Symptomerne vil typisk blive værre ved mental eller fysisk anstrengelse. Kilde: Hjernerystelsesforeningen Vis mere

Forklaringen på de højtuddannedes øgede risiko skal findes i, at en meget langsom og gradvis tilbagevenden til jobbet kan være tvingende nødvendig efter en hjernerystelse. Opgaverne skal helst være enkle, veldefinerede og til at løse en ad gangen.

»Men de her mennesker sidder ofte i stillinger, hvor der stilles store krav til koncentrationsevnen. Hvor de skal kunne multitaske, samarbejde og flytte fokus mellem forskellige opgaver, mens de har ansvar og tager beslutninger«, siger Hana Malá Rytter.

I Danmark er der hvert år cirka 25.000 personer, der bliver diagnosticeret med hjernerystelse. De fleste er helt raske igen efter 3 måneder, men et sted mellem 15 og 30 procent får langvarige symptomer, som kan vare adskillige måneder eller år, i nogle tilfælde resten af livet.

Arbejdsgiveren har en nøglerolle

I Hjernerystelsesforeningen kommer det ikke bag på daglig leder Nicolai Aaen, at en hjernerystelse især har store konsekvenser for de højtuddannede.

»Det svarer godt til det billede, vi møder. Det er mennesker, der er vant til at bruge deres hjerne aktivt på jobbet; de har mange jern i ilden og vil rigtig gerne tilbage til det arbejde og det liv, de havde før hjernerystelsen«, siger han.

Nicolai Aaen mener, at den nye forskning har stor værdi, fordi den beviser, at hjernerystelse kan have langvarige, meget omfattende konsekvenser.

»Det skal arbejdsgiveren også være bevidst om. Presser man for meget på, så symptomerne gang på gang forværres eller blusser op, så forsinker det helingsprocessen«.

Hjernerystelse Akutfasen - Hold pauser ved brug af fjernsyn, computer, tablet eller smartphone. Symptomer må ikke forværres ved brug. - Ingen alkohol eller koffeinholdige drikke. - Ingen skole- og arbejdsaktiviteter. - Ingen sport og andre aktiviteter, der belaster kroppen (tunge løft m.m.) - Undgå steder med mange indtryk (indkøbscentre, stærkt befærdede gader osv.) - Undgå stressende begivenheder som familiefester og fødselsdage. - Undgå brugen af smertestillende medicin. - Sørg for at sove, hvile og spise godt. - Undgå at være sengeliggende i dagevis, let fysisk aktivitet er fint. - Undlad at føre et motoriseret køretøj eller at bruge cykel. Det vigtigste råd er at lytte til kroppen og holde inde med aktiviteter, der medfører forværring af symptomerne. Den fysiske og mentale hvileperiode efter hjernerystelse kan variere betydeligt fra person til person fra dage op til nogle uger. Undlad generelt at være sengeliggende i længere tid, da komplet inaktivitet ikke er godt for hverken krop eller psyke. Kilde: Hjernerystelsesforeningen Vis mere

Hana Malá Rytter er enig i, at arbejdsgiveren spiller en ekstremt vigtig rolle.

»Mange, og det gælder nok især dem med en videregående uddannelse, elsker deres job og har en masse personlig identitet bundet op på det. Det kan være rigtig svært at sætte grænser for sig selv. Her er det arbejdsgiverens ansvar at hjælpe med styring og finde opgaver, der ikke stiller for store krav til medarbejderen«.