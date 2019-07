Overlæge om lattergas: »Folk tænker, at det er ufarligt, fordi rusen forsvinder relativt hurtigt. Men det er det på ingen måder«

Forestil dig, at du ånder noget ind, der ikke indeholder ilt, men derimod ren lattergas. I stedet for at få ilt tilført til kroppen, oplever du en rus. Det kan føles som en let prikken i fingerspidser, der forsvinder efter få sekunder. Noget stiger til hovedet. Rusen holder dig kørende. Det tror du i hvert fald. Og så lige pludselig rammer iltmanglen. Du besvimer. I værste fald dør du.