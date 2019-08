Sundhedsplatform er langt dyrere i drift end jysk model

Det koster Region Hovedstaden 370 millioner kroner om året at holde den omstridte patientjournal Sundhedsplatformen fra det amerikanske firma Epic kørende. Det er fem gange så meget, som Region Midtjylland har i årlige driftsomkostninger på den elektroniske patientjournal fra det aarhusianske firma Systematic.

Det fremgår af oplysninger fra de to regioner om de årlige udgifter til at drive den elektroniske patientjournal. Tallene er ikke fuldstændig sammenlignelige, da de to systemer ikke dækker præcis det samme, og Region Hovedstaden har 1,8 millioner indbyggere mod 1,3 millioner i Region Midtjylland.

Men tallene viser tydeligt, at det vil være en god forretning at udskifte Sundhedsplatformen, mener Jakob Rosenberg, der er medlem af regionsrådet for Liberal Alliance og til daglig arbejder som professor og overlæge på Herlev Hospital.

»Det kan betale sig at skifte Sundhedsplatformen ud«, siger Jacob Rosenberg.

Region Midtjylland har sidste år oplyst til regionsrådet, at de årlige udgifter til drift og udvikling af den elektroniske patientjournal udgør 75 millioner kroner. Til sammenligning oplyser Region Hovedstaden over for Politiken, at den samlede udgift til drift og vedligehold af Sundhedsplatformen er ca. 370 millioner kroner.

Både Region Syddanmark og Region Nordjylland har inden for det seneste år valgt Systematic som fremtidig leverandør. Region Syddanmark oplyste ved beslutningen sidste år, at det ville koste godt 250 millioner kroner at skifte til Systematic.

»Det viser, at udgiften til at købe et nyt system vil være meget hurtigt tjent hjem alene på driftsbesparelsen. Det vil ikke tage ret lang tid«, siger Jacob Rosenberg.

Formanden for regionens sundhedsudvalg, Christoffer Buster Reinhardt (K), siger, at selv om tallene ikke er 100 procent sammenlignelige, er han »ikke i tvivl om, at Region Hovedstaden bruger rigtig mange penge på Sundhedsplatformen, mens kollegerne i det jyske kan klare sig for langt mindre«.

»Det er penge, der går fra behandlingen af patienterne. Og da der stadig er store problemer for medarbejderne, og medarbejdertilfredsheden er lav, er vi nødt til løbende at bevilge flere penge for at rette op på problemerne«, siger Christoffer Buster Reinhardt.

»Derfor håber jeg, at regeringen vil gribe ind, så vi kan få et fælles nationalt system i hele Danmark«.

Problemløsning koster

Socialdemokraternes Lars Gaardhøj mener, at det kan være en god idé at få kigget nærmere på driftsudgifterne til Sundhedsplatformen og få sammenlignet med andre regioner.

»Hele ideen med Sundhedsplatformen var at få tingene gjort bedre, men også billigere, og der er vi ikke nået til endnu, tør jeg godt sige. Det er rimeligt at få kigget på, om de løbende driftsudgifter er o.k.«, siger han.

Socialdemokraterne er dog ikke parat til at se på en udskiftning af Sundhedsplatformen.

»Vi er i en fase, hvor vi skal se at få den til at virke optimalt«.

Karin Friis Bach (R) siger, at det er svært at sammenligne driftsudgifterne, men hun erkender, at der er en »kæmpeforskel«.

»Lige nu arbejder vi på at udbedre nogle ting på Sundhedsplatformen for at få den effektivitet, vi gerne vil have, og det er medvirkende til, at vi får høje udgifter. Men når vi er kommet til en stabil drift, skal driftsudgifterne hos os ikke være højere end i andre regioner«, siger hun.

Halvering af udgift

Både Region Nordjylland og Region Syddanmark forventer, at de med valget af Systematic kommer til at spare et betydeligt beløb i driftsomkostninger.