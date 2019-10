Når sex gør ondt: »Det føltes som en kniv i underlivet«

35-årige Sisse lider af vulvodyni, der giver hende stærke smerter ved samleje. Alligevel fortsatte hun i mange år med at dyrke sex. I dag har hun vinket farvel til håbet om at få det sexliv, som hun gerne vil have.

Engang gik Sisse aldrig i stramme bukser. Hun foretrak kjole eller nederdel. Ikke fordi hun syntes, at det var pænere. Men fordi bukserne gjorde for ondt at have på.