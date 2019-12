Slut med røg på gymnasier og erhvervsskoler: Ledere ønsker røgfri skoletid på ungdomsuddannelser

Automatisk oplæsning Beta

Nul smøger, fra du møder ind til undervisning, og til du tager hjem igen. Uanset hvor du befinder dig.

Mere end syv ud af ti ledere fra gymnasier og erhvervsuddannelser ønsker såkaldt røgfri skoletid, så det bliver forbudt for elever og ansatte at ryge både på og uden for matriklen. Det viser en ny telefonisk rundspørge til 345 ledere fra landets gymnasier og erhvervsskoler, som Kræftens Bekæmpelse offentliggør i dag.

FAKTA Rundspørge om røgfri skoletid ’Er du overvejende positivt eller overvejende negativt stemt for, at politikerne indfører røgfri skoletid for ansatte og elever på følgende ungdomsuddannelser?’ 137 ledere på erhvervsuddannelser: Positiv: 71 procent

Hverken/eller: 12 procent

Negativ: 15 procent

Ved ikke: 2 procent 208 ledere på gymnasiale uddannelser: Positiv: 75 procent

Hverken/eller: 10 procent

Negativ: 12 procent

Ved ikke: 4 procent

Kilde: Kræftens Bekæmpelse, telefoninterview i perioden medio august til medio november 2019, svarprocent 89. Vis mere

»Det ligger jo lige for politikerne at beslutte det her nu. De fleste af skolelederne er interesserede i at indføre røgfri skoletid, men nogle er bange for at gøre det på eget initiativ, hvis det kan sætte dem i en dårlig konkurrenceposition i forhold til de andre skoler«, siger Niels Them Kjær, projektchef for tobak i Kræftens Bekæmpelse.

Vi står foran at kunne tage nogle virkelig afgørende skridt for folkesundheden Magnus Heunicke, sundhedsminister

Både lederforeningen for erhvervsskoler og erhvervsgymnasier og gymnasierektorerne i Danske Gymnasier ønsker ensartede regler med nul røg for alle, uanset hvor man befinder sig, på tværs af ungdomsuddannelserne.

»Vi bakker 100 procent op om røgfri skoletid. Hvis vi får et nationalt forbud mod rygning i skoletiden også væk fra området, bliver det unægteligt nemmere for os. Det er et virkelig, virkelig vigtigt signal fra Christiansborg, hvor vi alle siger til de unge, at man ryger ikke, mens man er i skole«, siger formand for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø.

Minister: »Ekstremt glædeligt«

Torsdag morgen mødes Folketingets sundhedsordførere hos sundhedsminister Magnus Heunicke (S), hvor netop ’røgfri skoletid’ er blevet et helt centralt element i de afsluttende forhandlinger om den store tobakshandleplan, der skal sikre en røgfri generation af børn og unge i 2030.

I dag må gymnasieelever ikke ryge på matriklen, mens rygning er tilladt væk fra matriklen. Elever på erhvervsskolerne derimod har lov til også at ryge på matriklen.

I regeringens tobaksudspil fra september blev erhvervsskolerne sidestillet med gymnasierne, så ingen må ryge på matriklerne. Alligevel kalder sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ledernes positive syn på det langt mere vidtgående forslag om røgfri skoletid for »ekstremt glædeligt«.

»Nu er vi i slutspillet om forhandlingerne, og jeg går efter en aftale med en så stor effekt som muligt. Der er opstået en rygerkultur blandt børn og vores unge, som vi skal bekæmpe. Derfor er opbakningen fra lederne ekstremt glædelig, for vi står foran at kunne tage nogle virkelig afgørende skridt for folkesundheden for vores børn og unge. Nu har vi leveret på tobaksprisen, og nu går jeg efter en aftale, der har så stor effekt som muligt, så 40 børn og unge ikke begynder med at ryge hver dag, som det sker nu«, siger ministeren.

Det er Venstre og Konservative sammen med De Radikale, der har presset på for at få røgfri skoletid med ind i handleplanen, derfor glæder undersøgelsen Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen.

»Det er positivt, at så mange rektorer støtter det budskab, som vi har båret ind til forhandlingerne. Vi ønsker helt bogstaveligt en røgfri skoletid, uanset om det er i grundskolen, i gymnasiet eller på erhvervsuddannelser«, siger han.

Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance er ifølge Politikens oplysninger modstandere af røgfri skoletid på ungdomsuddannelserne.

Ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke er det »vildt« og »fuldkommen uholdbart«, at rygning i dag er tilladt på visse af ungdomsuddannelserne.