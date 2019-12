Sundhedsminister: Slut med sød smag i e-cigaretter

Automatisk oplæsning Beta

Alle andre smagsstoffer i e-cigaretter end tobakssmag skal forbydes. Den holdning vil sundhedsminister Magnus Heunicke (S) meddele sine politiske kolleger, når Folketingets partier torsdag mødes klokken 8 til det nok sidste forhandlingsmøde om en tobakshandleplan, der skal gøre op med stigende ungdomsrygning.

»Vi ved, at smagene er den primære grund til, at børn og unge prøver e-cigaretter, og de bliver lynhurtigt afhængige. Vi kan se, at det er en direkte vej ind i i rygning, som er vores største dræber. Det skal vi gøre noget ved. Og derfor skal vi have fjernet alle andre smagsstoffer end tobakssmagen fra e-cigaretter«, siger sundhedsminister Magnus Heunicke.

13 procent af de 15-årige drenge har dampet inden for den seneste måned, mens næsten hver tredje har prøvet det, viser seneste tal fra Statens Institut for Folkesundhed.

I september fremlagde regeringen et udspil til en tobakshandleplan, der skal sikre en røgfri generation i 2030. Der indgås nok politisk aftale før jul. I den socialdemokratiske regerings udspil ville den: Hæve afgiften på cigaretter for at gøre det dyrere for de unge.

Indføre neutrale cigaretpakker for at gøre dem mindre tillokkende.

Skjule tobaksvarer i kiosker, supermarkeder og på tankstationer, så de unge ikke bliver fristet.

Kræve, at også forhandlere, der sælger tobak eller e-cigaretter over nettet, skal kontrollere alderen hos deres kunder effektivt.

Forbyde salg af tobak på uddannelsesinstitutioner, hvor der går børn og unge.

Indføre forbud mod rygning på alle uddannelsessteder, der har optag af børn og unge under 18 – altså også erhvervsskoler.

Gøre skoletiden røgfri for eleverne i grundskolen.

Skærpe forbuddet mod tobaksreklamer og sponsorater, f.eks. i forbindelse med festivaler.

Skærpe kravene til nikotinprodukter, så børn og unge ikke fristes og ryger ind i en afhængighed Kilde: Sundhedsministeriet Vis mere

Liberal Alliance og Nye Borgerlige har længe været modstandere af de begrænsende og regulerende initiativer målrettet unges tobaksvaner, mens Dansk Folkeparti har forhandlet med regeringen. Men partiet vender sig stærkt imod ministerens udmelding. Netop smagsstoffer i e-cigaretter har været »et af de punkter, som vi i DF har ment, at der ikke skulle røres ved i tobaksforhandlingerne, så det vil jeg være ked af, at han melder ud nu«.

E-cigaretbrug hos unge øger risikoen for at begynde at ryge cigaretter med 2-3 gange Charlotta Pisinger, professor

»Vi har sagt, at vi ikke kan give os på det her. Vi har sagt, at man kan se på, om man kan graduere nogle smage og få fjernet nogle, men ikke alle«, siger DF’s sundhedsordfører, Liselott Blixt.

»Når ministeren melder ud nu, at han ultimativt går ind for det her, så er det svært at forstå, at der er afsat fire timer til forhandlinger torsdag«, siger Blixt.

Folketingets øvrige partier støtter forslaget, eksempelvis kalder Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, det »fornuftigt«.

»Vi har længe forfægtet synspunktet, at e-cigaretter ikke skal smage af eksempelvis Filur-is, som jo appellerer til børn og unge. Det skal vi have væk, det er vi enige med ministeren i«, siger han.

Enhedslistens ordfører, Peder Hvelplund, »bakker ministeren fuldstændig op«.

»Vi skal ligestille lovgivningen om e-cigaretter med de øvrige nikotinprodukter. For industrien udviser så stor kreativitet til at gøre folk afhængige«, siger han.

SF er »tilfreds med ministerens udmelding« og kalder det et »SF-forslag«.

»E-cigaretter er ikke slik og skal på ingen måde markedsføres som et uskadeligt eller lækkert produkt, som kan friste børn og unge«, siger sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen.

Radikale Venstre er »glad« for ministerens udmelding.

Professor i tobaksforebyggelse Charlotta Pisinger mener, at Danmark som 43 lande helt bør forbyde e-cigaretter, da de kan føre til rigtig cigaretrygning, men kalder et forbud mod de søde smage »en super idé«.

»E-cigaretbrug hos unge øger risikoen for at begynde at ryge cigaretter med 2-3 gange, viser substantiel evidens. Og undersøgelserne viser, at nybegyndere vælger de søde smagsstoffer, da de tror, at det er mindre skadeligt«, siger hun.

Damper-foreningen Dadafo kalder det »vanvid«, da voksne dampere stort alle er på frugtsmage, så de ender som rygere igen, frygter foreningen.