Markant opgør med unges rygning: Bredt flertal præsenterer ny tobaksaftale

Børn og unge skal ikke ryge. Det er baggrunden for, at regeringen netop har indgået en storstilet aftale med et bredt flertal på Christiansborg.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det er slut med farvestrålende cigaretpakker. Slut med synlig tobak i butikker og supermarkeder. Slut med smagsstoffer i e-cigaretter. Og slut med at ryge - uanset, hvor elever befinder sig i skoletiden - fra de begynder i grundskolen og til de forlader gymnasiet eller en erhvervsskole.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har netop indgået forlig med Radikale Venstre, Enhedslisten, SF, Alternativet, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en omfattende handleplan målrettet børn og unges rygning.

»Rygning er den værste dræber, vi har. Derfor er det her et helt nødvendigt skridt for folkesundheden«, sagde sundhedsminister Magnus Heunicke, da han for et øjeblik siden præsenterede den nye tobaksaftale ved et pressemøde i Sundhedsministeriet.

Fakta Ung røg 13-årige piger: 4 procent ryger dagligt eller lejlighedsvis

13-årige drenge: 5 procent ryger dagligt eller lejlighedsvis

15-årige piger: 16 procent ryger dagligt eller lejlighedsvis

15-årige drenge: 18 procent ryger dagligt eller lejlighedsvis

16-19-årige piger: 23 procent ryger dagligt eller lejlighedsvis

16-19-årige drenge: 25 procent ryger dagligt eller lejlighedsvis

20-24-årige piger: 29 procent ryger dagligt eller lejlighedsvis

20-24-årige drenge: 35 procent ryger dagligt eller lejlighedsvis Kilde: Den Nationale Sundhedsprofil 2017, Statens Institut for Folkesundhed 2018 Vis mere

Aftalen kommer ovenpå, at regeringen med støttepartier for få uger siden besluttede at hæve cigaretpriserne markant til 55 kroner for en normal pakke cigaretter fra 1. april 2020 og til 60 kroner 1. januar 2022.

Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge cigaretter, og det er netop ungdomsrygning, den nye handleplan er rettet mod.

Venstres sundhedsordfører Martin Geertsen (V) lagde især vægt på, at det nu bliver forbudt at ryge i skoletiden på alle landets folkeskoler og ungdomsuddannelser.

»Det her er en håndsrækning til alle de mange forældre, der er bekymrede for, om deres børn begynder at ryge«, sagde han ved præsentationen, hvor alle sundhedsordførerne fra aftalepartierne stod sammen med sundhedsministeren.

DF er ikke med i aftalen

Dansk Folkeparti var indtil i morges med i forhandlingerne, men har altså valgt ikke at være medunderskriver på aftalen.

»Vi er ude. Vi havde givet os på mange punkter og ville gerne regulere hårdere på smagsstoffer i e-cigaretter. Men et totalt forbud mod smage kan vi ikke acceptere,« skrev Liselott Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti tidligere på dagen på Facebook.

Nye Borgerlige og Liberal Alliance har tidligere i forløbet afvist at være med.

13.600 danskere dør hvert år omkring ti år for tidligt grundet en lang række rygerelaterede sygdomme.

I 2018 steg antallet af danske rygere for første gang i to årtier fra 21 procent rygere i 2016 til 23 procent i 2018.