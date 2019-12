Erhvervsskoleelever får rygeforbud: »Altså, hvem skal håndhæve det, politiet? Held og lykke, siger jeg bare«

Røgfri skoletid betyder, at det fremover er forbudt at ryge på ungdomsuddannelser – også uden for matriklen. På erhvervsskolen Next i Rødovre tror rygende eleverne ikke på, at tiltaget får dem til at stoppe.