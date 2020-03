Mette Frederiksen lukker Danmark: »Nu skal vi stå sammen«

Automatisk oplæsning

Den danske regering indfører nu de mest vidtgående og dramatiske indgreb i vores alles dagligdag i fredstid. ​​

Al aktivitet i skoler, daginstitutioner, på offentlige arbejdspladser, i foreninger, i nattelivet og alle andre steder, hvor vi danskere samles, bliver nu helt eller delvist lukket ned i mindst to uger. Også private arbejdsgivere opfordres til i så vidt muligt omfang at lade medarbejdere arbejde hjemme.

Det vil koste arbejdspladser, gå ud over økonomien og være en hård prøve af det danske samfund.

Det understregede statsminister Mette Frederiksens (S) på det sene og historiske alvorlige pressemøde kort før avisens deadline, hvor hun præsenterede flere nye markante tiltag.​​

»Vi plejer som danskere at søge fællesskab og være tæt. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand. Vi har brug for samfundssind og hjælpsomhed«, sagde Mette Frederiksen.

Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske samfundsfunktioner, sendes hjem fra fredag med fuld løn, ligesom alle elever og studerende på uddannelsesinstitutioner de næste to uger. Som udgangspunkt. Forsamlinger over med over 100 personer forbydes.

Alle offentlige kultur- og fritidsklubber lukkes ned i to uger, mens alle private institutioner og frivillige foreninger og trossamfund opfordres til at gøre det samme.

Tiltagene kommer få timer efter, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) onsdag aften officielt erklærede pandemi, som kun er sket ganske få gange de seneste 100 år.

I Danmark får det ingen praktisk betydning, men det er det klareste signal til verden om, at coronavirussen, der giver sygdommen covid-19, har vundet over menneskeheden. Vi får den ikke isoleret og elimineret, men skal leve med den i årevis.

​

Vi må acceptere dens ankomst, men forsøge med de mange massive indskrænkninger i vores bevægelses- og forsamlingsfrihed at holde smittetrykket nede. ​​

Målet med de nye tiltag fra regeringen er, at vores sundhedsvæsen ikke skal brase sammen, så flere, der ellers kunne være kommet levende igennem et sygdomsforløb, dør.

Fakta Nye corona-tiltag

»Meget hviler på danskernes skuldre«, sagde Mette Frederiksen og understregede, at aftenens tiltag får store konsekvenser for alle.

Fakta Så farlig er covid-19 80 procent af de smittede har mild til moderat sygdom.

15 procent har alvorlig sygdom.

5 procent har kritisk alvorlig sygdom, vejrtrækningsophør, svær blodforgiftning og organsvigt/dysfunktion.

»Det kan kun lykkes, hvis alle gør det. Alles adfærd, alles adfærd bliver helt afgørende«, sagde hun.

Mette Frederiksen fastslog, at vi ikke skal gå i panik, men alle yde en markant indsats i fællesskab, så de udsatte og syge ikke bliver ramt.

Sundhedsminister Magnus Heunicke understregede, at det er kommet bag på alle, hvor hurtigt, vi har set antallet af danskere med importeret smitte . Det giver en helt ny situation, nationen skal handle efter.

»Vi er ved foden af epidemien. Coronavirus er sået i vores samfund. Det, vi gør, er helt afgørende i de kommende uger og måneder«, sagde han.

Mette Frederiksen vil suspendere behandlingsgarantien, ligesom planlagte operationer og ikke livstruende behandlinger udsættes, så al fokus den kommende tid er på de mest syge.

Danmark skifter nu strategi i kampen mod covid-19. Vi går nu ind i en fase 2, hvor det ikke længere giver mening at bruge sundhedsvæsenets kræfter på inddæmme den hjemtagne smitte blandt småsyge. Fremover skal færre unge hjemvendt fra Norditalien, Ischgl og omegn testes. De får, corona eller ej, næppe brug for sundhedsvæsenets hjælp.

Den store pludselige vækst i antal konstateret smittede i Danmark – fra 35 søndag til 514 onsdag aften – er skræmmende, men faktisk en succes for det massive danske opsporingsarbejde.

På onsdagens første pressemøde understregede både Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, at der ikke er smittespredning i Danmark. Og der er ikke epidemi i Danmark. Endnu. Men snart ifølge Mette Frederiksen. ​​

Fagfolkene fastslog, at stort set alle tilfælde af personer, der er testet positiv for covid-19, er relateret til folk, der er vendt hjem fra primært Norditalien, men nu også især Ischgl i Tyrol, Østrig, som mange syge er knyttet til.

To er til nu indlagt på intensiv afdeling i kritisk tilstand. Flere vil komme.

Det store antal smittede i Danmark er et resultat af et fintmasket opsporingsarbejde, hvor selv mildt syge som TV 2-medarbejderen er testet, fordi de har været i et risikoområde med smitte. Og er testet positive. Mange let syge er fundet tidligt og isoleret i eget hjem, så de ikke smitter andre. Dem, de har været i kontakt med, er sat i hjemmekarantæne i 14 dage, så de heller ikke smitter, hvis de skulle være blevet smittet.

Ny fase i viruskamp

Inddæmningsstrategi er navnet på den fase, fase 1 af 4 faser i epidemihåndtering, som vi nu forlader.

De langt over 4.000 tests af småsyge hjemvendte danske skiløbere og konferencedeltagere og dem, de har været i nærheden af, har fået antallet af positive coronatestede til at eksplodere på få dage. ​​

»Selv om det virker som en voldsom udvikling udefra, er det forventeligt, da vi har haft et intenst opsporingsarbejde for at finde smittede personer og deres kontakter«, sagde Kåre Mølbak.

Det voldsomt stigende smittetal er altså ikke udtryk for, at danskere i Danmark har smittet hinanden, og at epidemien er her. Endnu. Men udtryk for effektivt sporingsarbejde. Netop det opsporingsarbejde, som italienerne ikke foretog i tilstrækkeligt omfang, så smittede kunne smitte, før epidemien blev opdaget, for symptomerne minder jo om influenza.

Først da italienerne så en voldsomt vækst i alvorligt lungesyge, der ikke kunne få luft, indså de fadæsen. Og toppen af et isbjerg af coronavirus. Alt for sent.