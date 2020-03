Forstå, hvorfor der endnu er få coronasyge danskere indlagt på hospitalet

Automatisk oplæsning

Da Mette Frederiksen fredag aften endnu en gang tonede frem på danskernes skærme fra Statsministeriet og meddelte den historiske beslutning om at lukke grænserne, spærrede alle øjnene op.​​

Mindre opmærksomhed fik det, da hun fortalte, at 23 coronasyge patienter var indlagt på vores sygehuse, deraf fire på intensivafdelinger, to af dem i kritisk tilstand. Ud af i alt 801 danskere, som var bekræftet smittet.

Set udefra lignede det en god nyhed, at en meget lille andel af de coronasyge danskere har det så skidt, at de er indlagt på sygehus. Vi skal regne lidt på tallene, men lad os lige genopfriske Sundhedsstyrelsens vurderinger først.

Den forventer, at under epidemien med den nye coronavirus vil fire ud af fem af de borgere, der bliver testet positive for sygdommen, ikke have brug for hospitalshjælp. De vil være sløje med feber, tør hoste, ubehag og muskelsmerter i en håndfuld dage, hvorefter de er raske.

En ud af fem, 20 procent, vil blive så syge, at de skal indlægges på hospitalet, anslår Sundhedsstyrelsen. Det er hovedsagelig ældre og kronisk syge. De vil efter 4-7 dage begynde at klage over åndenød, deres hoste vil blive værre, og sygdommen vil sætte sig på lungerne. De vil få behov for at få ekstra ilt for ikke at blive udmattede – via næsen i en iltbrille eller fra en maske, de kan føre mod munden.

Af denne undergruppe vil hver fjerde – altså blot 5 procent af det samlede antal bekræftet smittede – få brug for intensiv behandling. Lungebetændelsen vil blive værre, de fleste vil blive lagt i en respirator, som trækker vejret for dem. Nogle vil dø.

Hvis man for eksperimentets skyld lægger denne forventede procentfordeling ned over Mette Frederiksens tal fra pressemødet, ser billedet helt anderledes ud. Prøv at se her: Hver femte af de 801 giver 160 indlagte patienter på sygehusene, hvoraf de 40 vil være på et intensivt afsnit, koblet til en respirator, der holder liv i dem under skarp overvågning fra en intensivsygeplejerske.

Det scenarie er cirka otte gange mere dystert end virkeligheden i Danmark lige nu. Så hvad er på spil? Har vi fået en særlig mild variant af coronavirus til landet? Nej, det er der intet, som tyder på. Ligger folk dødssyge derhjemme i sengen uden at blive indlagt? Det er næppe tilfældet. Er Sundhedsstyrelsen alt for pessimistisk i sin vurdering? Næh, den bygger på de tal, som Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har samlet fra andre lande med udbrud af covid-19, og der er ingen grund til at tro, at det skulle arte sig anderledes hos os. Så hvad handler det om?

Det kan man blive klogere på, hvis man læser den daglige status over coronasmittede danskere, som Statens Serum Institut (SSI) begyndte at udgive i denne uge. Den korte forklaring på Mette Frederiksens positive tal er, at langt de fleste af de danskere, som er registreret smittet, er ellers raske og rørige skiturister, som blev smittet i Norditalien eller Østrig. Den lidt længere forklaring kommer her. Vi kan tage udgangspunkt i skisportsstedet Ischgl i Østrig.

Flest smittede har været i udlandet

Da antallet af bekræftede smittede i denne uge begyndte at stige med raketfart, skyldtes det i høj grad et udbrud blandt skiturister, der var vendt hjem derfra. Mange af dem havde festet på en bar, hvor bartenderen var smittet med coronavirus. Man kan levende forestille sig, hvordan smitten er vandret rundt, i takt med at baren blev fyldt op, temperaturen steg, og gæsterne stod tættere og tættere med øl mellem hænderne.

Statens Serum Institut opgør i sin status fra 14. marts (hvor 785 var bekræftet smittet), at hele 265 var smittet i Østrig, altså en tredjedel af det samlede antal. En helt enorm andel og årsag til, at netop det område pludselig blev rød zone på Udenrigsministeriets rejsevejledning. 60 er smittet i Italien, står der. Det tal skal dog tages med et gran salt, da der for knap 300 smittede enten afventer smitteland eller afventer information. En stor del af dem vil formentlig få Italien som smitteland. Et par håndfulde smittede kan knyttes til Tyskland, Spanien, Iran, Holland, mens resten, 158, er smittet i Danmark.