Forstå, hvorfor du skal være ligeglad med antal smittede

Glem et øjeblik kurven over, hvor mange der er syge af den ny coronavirus. Det er ude på sygehusene, vi ser epidemiens konsekvenser.

Da redaktøren fra TV 2, Jakob Tage Ramlyng, i slutningen af februar som første dansker blev testet positiv for coronavirussen covid-19, blev vi med et trylleslag fikserede på daglige bulletiner fra myndighederne om antallet af smittede danskere.

Halvandet døgn efter, at Ramlyng gav gule bjælker i medieland, fik vi patient nummer to. I takt med at flere hjemvendte skiturister fra Norditalien og senest Østrig – navnlig Ischgl – blev testet, kravlede tallet op og eksploderede i dagene før statsminister Mette Frederiksens (S) historiske indgreb i sidste uge, hvor hun lukkede store dele af Danmark ned og ændrede vores hverdag radikalt.

Op til pressemødet i Statsministeriet var antallet af bekræftede smittede steget med raketfart på to dage fra 35 mandag morgen til 514 personer, da regeringschefen tog ordet. »Alles adfærd bliver helt afgørende«, sagde hun. De følgende to dage steg tallet over antal smittede yderligere til 801. Men så fladede kurven en smule ud. Mandag formiddag stod den på 898 bekræftede smittetilfælde med covid-19 i Danmark.

Så hvad er der sket? Er det et udtryk for, at vi har fået styr på epidemien i Danmark, og at vi alle sammen kan tage den lidt mere med ro? Er faren drevet over? Slet ikke. Ifølge Statens Serum Institut er vi i epidemiens første eller anden uge, og ingen tør endnu spå om, hvorvidt vi rammer den stejle røde kurve eller den mere flade grønne kurve, som de fleste danskere efterhånden har set.

Fakta Beskyt dig selv og andre Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit

Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder

Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt

Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen

Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand, og bed andre tage hensyn Kilde: Sundhedsstyrelsen Vis mere

Men den daglige udvikling i antallet af positive laboratorieprøver for covid-19 er ikke den, myndighederne kigger mest på i disse dage. Vi vender tilbage til hvorfor. Inden da skal vi nævne to begreber, som er centrale for at forstå, hvad der sker. Inddæmning og afbødning. Det er titler på to strategier i kampen mod en epidemi.

Den første handler om at finde alle dem, som er smittede, isolere dem, finde ud af, hvem de har været sammen med, og sætte dem i karantæne. Det gælder om at slå ring om de smittede, inddæmme dem, så virus ikke bevæger sig ud i samfundet. Det kan man gøre et stykke ad vejen. På et tidspunkt bryder forsvarsmuren ned, og vi smitter hinanden. Der skal ikke meget til, når vi har med en relativt smitsom sygdom at gøre som covid-19, hvor hver enkelt smittebærer ifølge Statens Serum Institut i snit smitter 2,6 personer.

Der var sprækker i forsvarsmuren, da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned. Ikke bare herhjemme, men overalt i Europa. Sundhedsstyrelsen ændrede samtidig strategi til at afbøde konsekvenser af epidemien og erkendte, at det var umuligt at forhindre den i at sprede sig. Nu gjaldt det om at forhale den.

Her gælder fire principper, som Sundhedsstyrelsen har skrevet ned i sin risikovurdering. 1. Vi skal forhale hastigheden, hvormed smitten spreder sig i samfundet ved at være grundige ved håndvasken, undgå kram og håndtryk og blive hjemme, hvis vi har symptomer, der kan være tegn på coronavirus. 2. Vi skal holde afstand til hinanden – for eksempel i offentlig transport, supermarkeder og institutioner. 3. Vi skal beskytte sårbare grupper. Det vil sige ældre over 80 samt folk med en række kroniske sygdomme. Det er dem, som kan dø af covid-19, hvorfor fagpersoner, der arbejder på f.eks. plejecentre, og pårørende skal begrænse samvær med dem. 4. Vi skal sørge for, at smitten ikke kommer ind på sygehusene. Vi kan komme til at mangle personale, hvis feber og tør hoste breder sig blandt medarbejdere, der må gå syge hjem og først kan vende tilbage, når de har været symptomfri i 48 timer. Og det er på sygehusene, at mange af de sårbare grupper befinder sig. Tænk på en afdeling for kræftramte børn. De har stort set intet immunforsvar og kan blive slået ihjel af covid-19.

Myndighederne har ændret strategi for, hvem der bliver testet. Sundhedsvæsnet bruger ressourcerne på at teste dem, som bliver alvorligt syge. Andre syge skal holde sig isoleret for at bidrage til, at epidemien spreder sig langsomt og ikke hurtigt. Det er i tråd med anbefalinger fra EU’s sygdomsagentur, ECDC: Pandemien er her, dens konsekvenser skal afbødes. Brug kræfterne på at teste dem, der er mest syge. Test sundhedspersonale for at afgøre, om de kan arbejde. Og test risikogrupper med tegn på sygdom i luftvejene. Danmark har lige fået tre nye testmaskiner, som med placering i landets tre største byer skal teste flere, i takt med at epidemien udvikler sig.