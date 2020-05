Epokegørende nyt studie: Medicin reducerer coronadød med 80 procent

Automatisk oplæsning

Verden er kommet et markant skridt tættere på en behandling, der udgør forskellen på liv og coronadød.

»Giver vi stoffet på det rigtige tidspunkt, lige før patienten bliver alvorligt, kritisk syg, kan vi nu se, at vi kan reducere dødeligheden med 80 procent«, siger professor i infektionsmedicin Jens Lundgren på Rigshospitalet.

»Tendensen er soleklar, Remdesivir reducerer dødeligheden for covid-19-patienter markant, når vi giver behandlingen tidligere i forløbet, altså før patienten bliver så dårlig, at behandling i respirator er nødvendigt«, siger han.

Det viser et nye studie, der netop er offentliggjort i et af de førende lægevidenskabelige tidsskrifter, New England Journal of Medicine.

Når den medicinske behandling blev indledt omkring det tidspunkt, hvor ilttilskud begyndte at være nødvendigt, døde der i forsøget så få som 2,4 procent covid-19-syge, som fik Remdesivir. 10,9 procent af dem, der fik placebo, altså ingen behandling, døde.

I faktiske tal var 4 ud af 177 patienter, der fik Remdesivir, døde to uger efter – mod 19 patienter ud af 128, der fik placebo.

Foto: Peter Hove Olesen Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin ved Rigshospitalet i København.

»Da jeg så de data ... det er jo helt vildt. Det ændrer fuldkommen på paradigmet for, hvordan vi skal angribe den her sygdom. Hvornår vi skal sætte ind, og hvad vi skal gøre med intensivpatienter«, siger Jens Lundgren.

Det er helt nye data fra det store internationale randomiserede Actt-studie (adaptive covid-19 treatment trial) med lægemidlet Remdesivir, som 1.063 patienter fra 22 lande har deltaget i, der igen kaster globale overskrifter af sig.

Studiet er sponsoreret af det amerikanske føderale forskningsinstitut National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Jens Lundgren er formand for den videnskabelige styrekomité i Insight, der har stået for den europæiske del af det store kliniske forsøg. I alt har Europa bidraget med 160 patienter i forsøget, heraf 42 danske coronapatienter på hospitalerne i Hvidovre, Hillerød, Roskilde, Odense, Aarhus og Aalborg og på Rigshospitalet.

3-4 dage i sygdomsforløbet er afgørende

Det dobbeltrandomiserede placebokontrollerede studie – altså den fineste form for medicinsk forsøg – har haft til formål at undersøge, hvordan det går alvorligt coronasyge hospitalsindlagte patienter med lungebetændelse, hvis de får henholdsvis den aktive medicin og snydemedicinen.

Det viser sig nu, at det især er undergruppen på 421 patienter, der endnu ikke var så dårlige, at de måtte overføres til intensiv behandling, som påkalder sig den store opmærksomhed i studiet i New England Journal of Medicine. Det er her, forskerne har set den største behandlingseffekt. Her var medicinen den direkte årsag til både kortere indlæggelser og markant færre dødsfald.

»Der er et vindue på 3-4 dage i sygdomsforløbet, hvor disse foreløbige data tydeligt viser, at patienten opnår en markant effekt af behandlingen. Så virker medicinen. Kommer vi derimod for sent i gang, og er patienten først lagt i respirator, er effekten stort set væk«, siger Jens Lundgren.

»Remdesivir virker ikke, hvis man er i respirator. Det er simpelthen for sent i behandlingsforløbet og på et tidspunkt, hvor infektionen har gjort skade på kroppens organer. Men for patienter, der lige er kommet ind med lungebetændelse, ser vi en klar, signifikant stor forskel på død, når vi giver dem stoffet, før de bliver rigtig alvorligt syge. Det er ret vildt«, siger han.

Anton Pottegård, professor ved Afdeling for Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet, kalder studiet lovende og er enig i, at studiet peger på, at der findes et behandlingsvindue.

»Vi får nu en bedre forståelse for, hvornår de antivirale lægemidler bør gives mod denne sygdom. Det nye studie betyder ikke nødvendigvis, at alle, der skal have iltbehandling, bør få Remdesivir. Der er stadig meget, vi ikke ved, så stoffet bør altid kombineres med en lægelig vurdering af den enkelte patients situation og forløb«, siger han.

Ifølge professoren er det opløftende, at der komme nye og mere solide data, der viser en behandlingseffekt. På sigt bliver den viden bedre, i takt med at også andre præparater undersøges, og viden om sygdomsforløbet bliver bedre.

Alligevel savner han endnu helt centrale data fra det nye studie.

»Jeg er tryg ved disse publicerede data på effekt – de har været savnet – men vi har fortsat ikke fået viden om bivirkninger, som naturligvis er en vigtig parameter, når lægemidler vurderes. Vi ved derfor fortsat ikke, om nogle patienter påføres alvorlige bivirkninger af behandling med Remdesivir. Den viden skal på bordet, før vi rigtig kan afgøre, hvordan og hvor bredt midlet kan bruges«, siger han.

Vent ikke med lægekontakt

De nye resultater har ifølge professor Jens Lundgren ét særdeles vigtigt signal til danskere, der er coronasyge.

»Det er altså rigtig vigtigt, at man får fat i en læge, hvis man efter nogle dage med tiltagende sygdom oplever forværring. I gennemsnit sker det seks dage efter symptomdebut. Vi oplever desværre en del coronapatienter, der kommer ind for sent, fordi de har ligget for længe derhjemme«, siger han.

Ifølge Jens Lundgren er det vigtigste resultat egentlig slet ikke, at Remdesivir virker – men det faktum, at et antiviralt lægemiddel viser så markant effekt på, om patienten dør eller ej.

»Når et antiviralt lægemiddel virker så præcist direkte på infektionen i kroppen, har vi et massivt ankerpunkt, som meget forskning nu skal arbejde videre ud fra. Om det så bliver det her stof eller noget andet, der i fremtiden bliver behandlingen mod coronavirus, finder vi ud af. Men vi ved nu helt sikkert, at vi kan bekæmpe denne infektion med antivirale lægemidler, hvis de gives på det rette tidspunkt og med hjælp fra immunforsvaret. Vi får en behandlingsløsning«, siger Jens Lundgren.

»Det ændrer hele dynamikken. Vi har nu i to måneder stået magtesløse og set patienter gå til. Nu lysner det. I min verden er det altså kæmpestort, selv om der naturligvis endnu er en masse forbehold. Det er foreløbige data, der skal kvalitetssikres og så videre, men det er en rigtig god begyndelse, det er det altså«, siger han.

I øjeblikket pågår langt over 100 lægemiddelforsøg med eksisterende lægemidler, ligesom forskergrupper i hele verden kæmper for at blive de første, der finder en effektiv coronavaccine.