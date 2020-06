Københavnske apoteker tilbyder antistoftest for corona

Automatisk oplæsning

Hvis man gerne vil vide, om man har antistoffer i blodet mod coronavirus, kan man nu købe en antistoftest på udvalgte apoteker i hovedstadsområdet.

Det oplyser kommunikationsfirmaet Kompas Kommunikation. Testen distribueres af firmaet Abacus Medicine.

Testen koster 299 kroner, og man kan købe den uden at have en henvisning fra en læge.

Man kan dog ikke tage den med hjem. Den skal foretages på apoteket.

Lige nu kan man få testen på en række udvalgte apoteker København og byerne omkring.

Enghave Apotek på Vesterbro i København, Dalgas Boulevard Apotek på Frederiksberg, Glostrup Apotek, Bagsværd Apotek og Albertslund Apotek tilbyder lige nu testen.

Man kan møde op uden tidsbestilling, bede om at få en test, og derefter vil apotekeren tage en lille blodprøve igennem et prik i fingeren.

Blodet kommer i en testkassette, og ti minutter efter får man svar på, om man har antistoffer i blodet mod coronavirus.

Testene blev sat i salg tirsdag.

Kan ikke være helt sikker på resultat

Man kan dog ikke være helt sikker på resultatet. For det første er testens følsomhed ikke på 100 procent. For det andet kan antistoffer først måles i blodet, to-tre uger efter at man har været udsat for smitte med coronavirus.

At kroppen har dannet antistoffer betyder heller ikke med sikkerhed, at man er immun over for smitte med coronavirus.

Forskere har ikke viden nok om coronavirusset endnu til, at man med sikkerhed kan sige, om man bliver immun af at overstå en infektion med coronavirus.

Derfor understreges det, at man stadig skal overholde hygiejnemæssige retningslinjer.

Det er i forvejen muligt at blive henvist til en antistoftest af sin egen læge.

Kompas Kommunikation oplyser, at der løbende vil være flere apoteker, der vil udbyde antistoftest.

