Slut med at sende hele gymnasieklassen hjem ved smittetilfælde – men nye regler gælder ikke folkeskoler og børnehaver

Rettelse: I en tidligere version af denne artikel fremgik det, at Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer gjaldt daginstitutioner, folkeskoler og gymnasier med flere. Oplysningen var baseret på en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen. Styrelsen har efterfølgende rettet deres pressemeddelelse og præciseret, at de kun gælder gymnasier og voksenuddannelser.





Hele klasser på ungdoms- og videregående uddannelser skal som udgangspunkt ikke hjemsendes ved enkelte coronatilfælde. I stedet skal nære kontakter opspores.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i nye retningslinjer.

Konkret betyder det, at hvis der eksempelvis konstateres én smittet elev på en uddannelse, skal hele klassen ikke nødvendigvis hjemsendes.

Efter opsporingen af nære kontakter skal disse sendes hjem. Test for coronavirus skal foretages tidligst fire dage efter eksponering for smitte.

»Det er vigtigt, at retningslinjen følges, men det er ikke nødvendigt, at skoler eller uddannelsesinstitutioner lægger et ekstra sikkerhedslag ind«, siger Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

»Jeg forstår godt, at man gerne vil være ekstra forsigtig, og at man kan være i tvivl, og derfor har vi forsøgt at blive endnu mere præcise«.

Retningslinjerne kan også være relevante på eksempelvis højskoler, lyder det i pressemeddelelsen fra Sundhedsstyrelsen.

Der er også tilføjet en række oplysninger om, hvem der er nære kontakter. En nær kontakt kan blandt andet være en person, der har sovet på samme værelse med en smittet på eksempelvis en lejrtur.

De opdaterede retningslinjer kommer, efter at Danmark i et stykke tid har kunne notere stigende smittetal i en række kommuner.

Også en række elever på gymnasier og uddannelsesinstitutioner er blevet konstateret smittet med coronavirus. Det er sket på flere skoler i mange dele af landet.

Flere steder har man i det tilfælde valgt at sende en hel klasse hjem.

I retningslinjerne lyder det desuden, at smittede på ungdoms- og videregående uddannelser selv tager kontakt til nære kontakter. Uddannelserne kan hjælpe i det omfang, det skønnes nødvendigt.

Ritzau