Sundhedsvæsnet: Vi skal blive bedre til at bruge sundhedsdata

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

En del af svaret på fremtidens udfordringer i sundhedsvæsenet skal findes i bedre anvendelse af sundhedsdata. Det er politikere på tværs af Folketinget enige om. Derfor indgik alle Folketingets partier i februar 2017 en aftale om en række centrale principper for moderne og sikker brug af sundhedsdata med fokus på kvalitetssikring og forskning i nye behandlingsformer til gavn for patienterne.

Aftalen skal gøre det muligt at dele sundhedsdata og oplysninger om et patientbehandlingsforløb på tværs af sundhedsvæsenet og derved skabe bedre sammenhæng mellem praktiserende læge, hospital og kommune. Principperne i aftalen sætter retning og rammer for, hvordan sundhedsvæsenet i årene fremover skal arbejde hen imod partiernes fælles mål om at skabe bedre sundhed for danskerne gennem en moderne og sikker brug af data.

Aftalen skal blandt andet udmøntes i lovgivning, og det forventes, at Folketinget her i januar skal behandle et lovforslag, der gør det muligt for fagligheden at dele sundhedsdata. Så langt så godt. For en ting er den politiske opbakning til potentialet ved brugen af sundhedsdata, en anden er implementeringen i praksis.

Mød Tobias Bøggild. Han er 41 år. Han lever både med diabetes og sklerose, det vil sige, han er multisyg og repræsentant for en af de hurtigst voksende patientgrupper i Danmark.

I 2017 havde han 48 fysiske møder med det danske sundhedsvæsen. I gennemsnit bruger han cirka en arbejdsdag på hvert møde svarende til, at han hver uge skal tage én dag ud af kalenderen for at gå til kontrol, få foretaget diverse prøver og ofte igen få foretaget de samme prøver en gang til, fordi hospitalet stoler ikke på de prøver, den praktiserende læge allerede har taget.

Vi lever længere, er mere syge og lever ofte med mere end én sygdom. Hvordan håndterer vi bedst de udfordringer?

Begge sygdomme betyder, at han konstant monitorerer, hvordan han har det. Hans dag starter altid med, at han, som det første om morgenen, måler sit blodsukker og registrerer det. I løbet af dagen er han hele tiden nødt til at være ajour med sit helbred og registrerer løbende sin sundhedstilstand.

Han kender med andre ord sine sygdomme og er hele tiden på forkant i forhold til symptomer og opdateret på sin generelle helbredstilstand. En essentiel viden om ham som patient, men samtidig en viden, han ikke deler med sundhedsvæsnet, for her er man ikke gearet til at håndtere den viden.

I stedet bruger han rigtig meget tid på at fortælle sin sygdomshistorie igen og igen, hver gang han er i dialog med de forskellige fagpersoner. Når han møder sundhedsvæsenet, så har han kun mulighed for at give et øjebliksbillede af sin tilstand, men aldrig et komplet helhedsbillede. Det efterspørges ikke af sundhedsvæsenet. I stedet må han som patient både indtage rollen som analytiker og projektleder for at bevare overblikket over begge sygdomme og hele tiden være på forkant med udviklingen inden for hver enkelt sygdom, for der er ingen deling af viden imellem de to sygdomsområder.

Bliver han akut indlagt med et sklerose-attack, er han nødt til at sikre, at hans behandling ikke har negative indvirkninger på hans diabetes, for det kan den meget nemt få. Hvis han ikke hele tiden er vaks ved havelågen, så risikerer han, at det får fatale konsekvenser for hans liv. Det ansvar ligger på ham som patient og ikke på de sundhedsprofessionelle. Det kræver sin mand at varetage det ansvar – et ansvar, han ikke havde behøvet at stå med alene, havde der været en større grad af videns- og datadeling og en interesse for at udnytte den derigennem opnåede indsigt i hans sygdomsbillede.

I den ideelle sundhedsdataverden skulle Tobias slet ikke møde sundhedsvæsenet, når han ikke har behovet. I stedet burde sundhedsvæsenet kigge på det flow af sundhedsdata, han hver dag registrerer om sig selv, og omsætte det til handling. Ved at have indsigt i Tobias data vil lægen/sygeplejersken/diætisten kunne monitorere hans tilstand og på den baggrund vurdere, om det er nødvendigt med et fysisk møde.

Det vil spare Tobias for at møde op til kontrol, det vil frigøre tid hos et i forvejen meget presset sundhedspersonale, og i sidste ende vil det spare det danske samfund for brug af unødvendige ressourcer, som i stedet kunne bruges på de patienter, der har behovet – og Tobias, han vil leve et mere frit og almindeligt liv.

Han vil kunne have et arbejdsliv, hvor han ikke hele tiden er nødt til at være fraværende og føle, at han ikke slår til. Desværre er vi et stykke vej fra at se det scenarie udspille sig, når man ser på, hvordan vi i dag håndterer sundhedsdata, og den skepsis, der er over for at anvende sundhedsdata.

Vores naboer i Sverige har etableret en metadataplatform

KORA (nu Vive) offentliggjorde i 2017 en oversigt over de centrale tendenser for sundhedsvæsnet de næste 10-20 år. Her fremgik det blandt andet, at indsamling og brug af data vil vokse markant, især brugen af data indsamlet af borgerne selv.

Borgerne vil indtage en langt mere central rolle i deres egen behandling med fokus på at tage aktiv del i egen sundhed. Der vil ske en demokratisering af teknologi og viden, og som konsekvens af det vil borgerne forvente et proaktivt sundhedsvæsen.

Et besnærende billede på fremtiden og et bud på, hvordan vi som samfund skal overkomme den sundhedsbyrde, alle venter vil vælte ind over os. En fjerdedel af hele den danske befolkning vil i 2050 være over 65 år. For et århundrede siden udgjorde den ældre del af befolkningen blot 7 procent.

Samtidig vil konsekvensen af vores livsførelse føre til, at stadig flere lever med behandlingskrævende sygdomme som kræft, hjerte-kar-lidelser, diabetes, kol og muskel-skelet-lidelser, angst og depression. Antallet af mennesker med kroniske sygdomme stiger markant, og mange af dem lider af mere end én sygdom. Det estimeres, at hver fjerde dansker over 16 år er ramt af mindst to kroniske sygdomme. Det svarer til, at næsten 1,2 millioner danskere lider af multisygdom – og antallet er hastigt stigende, viser tal fra Den Nationale Sundhedsprofil.

Så vi lever længere, er mere syge og lever ofte med mere end én sygdom. Hvordan håndterer vi bedst de udfordringer? Vi kunne starte med at plukke nogle af de frugter, der hænger lige foran næsen på os. I Danmark er vi nemlig verdensmestre i at indsamle sundhedsdata.

Sundhedsdata er alle typer af data, som kan anvendes til at beskrive borgerens sundhed. Det gælder f.eks. brugen af medicin, lægebesøg, hospitalsindlæggelser og genetik. Sundhedsdata indsamles i forbindelse med indlæggelser, patientbehandlinger og monitorering af en lang række sygdomsforløb. Men sundhedsdata kan også indsamles via apps, smartphones og wearables som eksempelvis ure.

De data kan bruges til at imødekomme de behov, man har som patient, ligegyldigt om man bliver akut syg eller lever med en kronisk sygdom, for data redder ikke blot liv – de er afgørende for at sikre kvaliteten og den optimale behandling i sundhedsvæsnet.

Data giver først og fremmest bedre patientbehandling, fordi man får ny viden om, hvem der vil have gavn af hvilken behandling, men rummer desuden potentiale for et mere velfungerende sundhedsvæsen, idet man gennem ny værdifuld viden kan spare unødvendige undersøgelser og uvirksomme behandlinger.

Samtidig er der også stor samfundsøkonomisk nytte i at kunne tilbyde en mere målrettet og skræddersyet behandling til den enkelte borger. Data kan øge kvaliteten i sundhedsvæsenet, fremme forskning og samarbejde og understøtte patientens inddragelse i behandlingen. Udnyttes det i dag? Nej, langtfra.