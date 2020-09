Ishøj har landets højeste smitterate. Det begyndte med en fest, siger borgmesteren

Det var en stor fest for nogle uger siden i det pakistanske miljø, som satte gang i smittekæderne i Ishøj Kommune, som nu har den højeste aktuelle smitterate i Danmark. Det siger kommunens borgmester, socialdemokraten Ole Bjørstorp.

»Vi har fået at vide fra Statens Serum Institut, at det startede sådan og har bredt sig derfra. Først var to-tredjedele pakistanere. Nu er de fleste smittede danskere, og de andre går lidt ned i tal, fordi man har fået fat i bølgen«, siger Ole Bjørstorp om udviklingen i kommunen.

Dagens smittetal fra Statens Serum Institut (SSI) vækker opmærksomhed, da et samlet landstal på 453 nysmittede borgere er et markant hop i forhold til de seneste dages tal, som har ligget mellem cirka 300 og 350. Med til historien hører dog, at der ifølge SSI det seneste døgn er taget over 59.000 coronaprøver, hvilket giver en positivprocent på knap 0,8, som er nogenlunde på niveau med de foregående dage, måske en anelse højere.