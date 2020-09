Tidligere serumchef ser behov for sænket forsamlingsforbud

Selv om den seneste tids smittespredning har ramt flere dele af landet, er der indtil videre kun indført yderligere restriktioner i hovedstadsområdet.

På grund af udviklingen er der dog grund til at sprede stramningerne ud til flere dele af landet. Det vurderer Nils Strandberg Pedersen, der indtil 2016 var direktør for Statens Serum Institut (SSI).

Han vurderer, at årsagen til, at myndighederne endnu ikke har spredt stramningerne mere ud, kan være et håb om, at man har kunnet styre epidemien de andre steder. Det er blandt andet sket ved kontaktopsporing.

» Men vi frygter alle sammen, at på et eller andet tidspunkt er der så mange smittede, at vi ikke kan nå at få opsporet alle kontakterne og dermed bekæmpe epidemien«.

»Vi er ved at nærme os en grænse, hvor jeg mener, at det vil være svært. Med over 400 smittede er det jo et kæmpe arbejde at gøre det«.

»Jeg mener, at mere generelle tiltag kan blive nødvendige«, siger Nils Strandberg Pedersen.

God ide med forsamlingsforbud i Aalborg

Han peger på en reduktion i forsamlingsforbuddet, som man har set det i hovedstadsområdet, som en oplagt mulighed for at forsøge at sænke smitten.

Eksempelvis vil det i et område som Aalborg være en god idé med yderligere stramninger, mener Nils Strandberg Pedersen.

Den nordjyske by har nemlig et natteliv, der tiltrækker unge fra store dele af Jylland.

Derfor er det ifølge den tidligere SSI-chef oplagt at indføre stramninger som dem, man har set i hovedstadsområdet. Ud over et lavere forsamlingsforbud drejer det sig om tidligere lukketidspunkter for udskænkningsstederne.

Nils Strandberg Pedersen bemærker, at det dog ikke er nattelivet, der i alle dele af landet har været årsag til de stigende smittetal.

For eksempel kan tallene i et område være steget, efter at der har været et enkelt udbrud på en skole.

»Sådan et sted behøver man måske ikke lave restriktioner i nattelivet«, siger Nils Strandberg Pedersen.

Torsdag viste tal fra SSI, at der det forgangne døgn var blevet registreret 453 positive test for coronavirus.

Det var det højeste antal nye registrerede smittetilfælde på et døgn siden 8. april. Der bliver dog foretaget langt flere test i dag end i foråret, hvorfor flere smittetilfælde vil blive opdaget.

