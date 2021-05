»Min træner udnyttede, at jeg bare var en naiv otteårig. Jeg blev seksuelt misbrugt i halvandet år«

En atlet oplevede et meget sexistisk miljø. En anden blev ydmyget verbalt af sin træner. En tredje blev presset ud over sine fysiske grænser. Og en fjerde var genstand for seksuelt misbrug i idrætsverdenen som bare otteårig.

I en ny rapport har World Players Association – en verdensomspændende sammenslutning af atletorganisationer – indsamlet anonyme vidnesbyrd fra nuværende og tidligere eliteudøvere, der har oplevet alskens former for misbrug og usunde miljøer, mens de var børn på vej mod en idrætskarriere i forskellige lande. Her er et udvalg af deres beretninger: