På et tidspunkt gav atleten bare op. Fysisk afstraffelse var så integreret en del af miljøet, at det slet ikke gav mening at holde regnskab over det:

»Vi blev alle kaldt hen til træneren, og så blev jeg slået i ansigtet foran alle de andre. Jeg blødte, men han blev bare ved med at slå mig. Han stoppede ikke«.

Beretningen stammer fra en anonym japansk eliteudøver og er et af de seneste eksempler på, at mange af idrættens dygtigste deltagere verden over har været en del af skadelige miljøer på vejen mod podier, hæder og medaljer. De seneste år har hundredvis af gymnaster, svømmere, fodboldspillere og alle mulige andre topatleter bidraget med hver sin brik til et dystert totalbillede. I Danmark, USA, Haiti, Storbritannien, Japan, Frankrig, Afghanistan, Australien, Holland, Rumænien og talrige flere lande.