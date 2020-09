Byfest endte som superspreder-begivenhed

En byfest i Dronninglund har udviklet sig til en supersprednings begivenhed, som har skabt smittekæder i Nordjylland.

Det har fået smitten til at sprede sig ind på afdelinger i sundhedsvæsnet og plejesektoren, hvor ældre og sårbare er til stedet, siger sundhedsminister Magnus Heunicke.

»Vi har de værktøjer, der skal til, og vi tøver ikke med at bryde dem. Men det står og falder med, at vi alle følger anbefalingerne og holder afstand«, siger Magnus Heunicke.

Tidligere har Danmark oplevet ’superspreder-begivenheder’ blandt andet på en uddannelse i Odense og til en privatfest i Roskilde.

Ifølge kommunens hjemmeside vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at smittespredningen er sket ved Open by Night, der blev holdt for et par uger siden. Ved lokale udbrud sender Region Nordjylland mobile testenheder ud for at inddæmme smitten. Det har man også gjort i Dronninglund, hvor man har testet massivt siden torsdags i tidsrummet 9-17. Det bliver man ved med hen over weekenden.

»Det er meget vigtigt, at vi får brudt smittekæderne i Dronninglund, og derfor opfordrer jeg alle borgere i byen til at blive testet«, siger borgmester Mikael Klitgaard.

Brønderslev er den kommune i Danmark, der har næstflest smittede i Danmark med 207 tilfælde per. 100.000 indbyggere i den seneste uge.





ritzau/politiken