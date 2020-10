Få har antistoffer: Kun 2,2 procent af danskerne har været smittet

Omkring 2,2 procent af den danske befolkning over 12 år har været inficeret med det nye coronavirus, sars-cov-2, og dannet antistoffer mod virus.

Det svarer til, at 90.000-130.000 danskere frem til 15. august har været smittede.

Det viser den endnu ikke offentliggjort, store nationale prævalensundersøgelse, som Statens Serum Institut har gennemført.

»Det er med andre ord kun en lille del af befolkningen, der indtil nu har været smittet med COVID-19. Langt den største del af befolkningen er således stadig i risiko for at blive smittet med sygdommen«, skriver Statens Serum Institut i et notat.

18.000 danskere blev i uge 34-36 inviteret til at deltage og 6.330 takkede ja til at få undersøgt, om de i blodet havde dannet de antistoffer, som ville afsløre, at de havde været inficeret med virus.

»Det er et meget, meget lavt tal for antistoffer, og det viser, at vi fortsat har en såkaldt immunologisk naiv befolkning. Jeg havde faktisk regnet med, at niveauet for immunitet nu ville have været lidt højere, end tilfældet er. Vi har meget lidt immunitet i befolkningen«, siger professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet Søren Riis Paludan.

Antistofundersøgelsen viser, at jo yngre man er, jo flere har været smittede. Mens blot 1,1 procent af de 70-79-årige har antistoffer i blodet, er det 4,6 procent af de unge mellem 20-29 år.

»Det er no surprise, at de unge, som har mest social kontakt, og som har det bedste immunrespons, er dem, hvor flest har dannet antistoffer. Men vi kan desværre ikke rigtig bruge det til noget, for de unge er front runnere i epidemien, og alligevel har så få været smittede. De er langt fra tæt på immunitet i den aldersgruppe, som ellers ville være vigtigt for epidemiens udbredelse«, siger Søren Riis Paludan.

Superspredning har betydning for epidemien

For viruseksperter og epidemiologer er det de senere måneder blev klart, at det nye coronavirus ikke spreder sig jævnt gennem en befolkning, som det ses ved eksempelvis influenzaepidemier.

Det nye virus spreder sig ofte i pludselige store smittestigninger fra såkaldte supersprederbegivenheder, hvor mange inficeres samtidig af oftest blot én enkelt smittet.

Det er enkeltpersoner, der kort før symptomfrembrud, hvor de er mest smitsomme, deltager i større sociale begivenheder, oftest indendørs, oftest med dårlig ventilation, oftest med høj snak, råb, sang eller andet og over længere tid. Her får den smittede mulighed for at sprede store mængder virus, som så kan smitte mange andre i samme lokale.

»Undersøgelser tyder på, at hvis supersprederne blev immune, så vil der kunne opstå en form for immunitet, hvor man ikke behøver de der 60-70 procent smittede, før vi som befolkning opnår immunitet, som ellers var de tal, vi i marts-april måned talte om i forhold til flokimmunitet. Vi kunne måske opnå en form for immunitet ved en lavere generel smitteforekomst, hvis de mest socialt aktive har været smittede«, siger Søren Riis Paludan.