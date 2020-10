Tag hensyn til din hjerne, og bliv både skarpere og mere effektiv på jobbet

FOR ABONNENTER

Kender du følelsen af, at du springer fra den ene opgave til den anden, mens du samtidig tager de første skridt til noget, du skal arbejde på i næste uge? For du må hellere prøve at komme lidt foran. Og så tilbage til det, du egentlig var i gang med. Hvordan var det nu lige…?

Hov, nu ringer telefonen. Samtalen overstået. Uden, du tænker over det, tjekker du Facebook, Instagram og din mail, for nu havde du alligevel telefonen i hånden. Den der mail må du nok lige få svaret på, for du kan vist ikke koncentrere dig ordentligt, før den er ude af systemet.

Imens, du svarer, tikker endnu en vigtig mail ind, som kræver svar med det samme. Og sådan går dagen. Uden, du nogensinde kommer rigtigt i dybden med den opgave, du egentlig havde sat dig for at lave i dag. Ikke særligt tilfredsstillende, vel? Det er det heller ikke for din hjerne, som slet ikke er designet til at arbejde på den måde.