Ny undersøgelse: Det er sundere at cykle end hidtil antaget

De fleste ved, at det er sundt at cykle.

Men det overrasker både forskere og transportministeren, hvor stor effekten nu viser sig at være for både den enkelte og samfundet, hvis flere cykler frem for at køre i bil, bus eller tog.

Hver gang en borger cykler 1 kilometer, sparer samfundet 8 kroner, fordi sundhedseffekterne er så store. Det viser nye beregninger, som Transport- og Boligministeriet har fået foretaget. Det skyldes, at man ved at røre sig sænker risikoen for at få en lang række sygdomme, herunder type 2-diabetes, hjertesygdomme og flere former for kræft.