Nyt studie: Hvem har størst risiko for at få senfølger af covid-19?

Ikke alle har lige stor risiko for at få senfølger af en infektion med covid-19.

Det viser et nyt studie fra King’s College London.

Personer, som allerede den første uge har mange symptomer på sygdommen, er i større risiko for at få senfølger, end personer, som kun har hoste. Ligesom blandt andre ældre og kvinder er overrepræsenterede, viser forskningen.

Formålet med studiet var at identificere den gruppe, som har øget risiko for at få senfølger, så de hurtigt kan få hjælp.

Studiet bygger på en analyse af folks egen indrapportering af symptomer på en særlig covid-19-app. Dataene kommer fra godt 4.000 brugere, som er testet positive. Forskningen er endnu ikke ’peer reviewed’, altså kvalitetssikret af andre forskere.

Langt de fleste bliver hurtigt raske

Studiet har også nye estimater over, hvor mange som bliver ramt. King’s College London har tidligere anslået, at 1 ud af 10 fik senfølger. Det tal nuancerer de i det ny studie.

Her anslås det, at omkring 1 ud af 7 af dem, der udviser symptomer på covid-19, er syge i mindst fire uger, mens 1 ud af 20 har symptomer i mindst otte uger. 1 ud af 45 er hårdt ramt og anslås at have symptomer i 12 uger eller mere.

I studiet er det mest almindelige, at de syge bliver helt raske på under 11 dage.

Selv om det mest almindelige altså er, at man kommer sig hurtigt, så anslår forskerne, at der er hundrede tusinde med senfølger i Storbritannien og måske millioner på verdensplan.

Kvinder har 50 procents større risiko

Studiet har ført til, at forskerne har fundet frem til en model, hvor de med stor sandsynlighed kan forudse, hvem der har øget risiko for at få senfølger. Som nævnt øges risikoen med alderen. Desuden spiller overvægt også en rolle, og så har kvinder 50 procents større risiko for at blive ramt af senfølger end mænd.

Syg i måneder efter covid19 SYG I MÅNEDER EFTER COVID-19 De er trætte, har åndenød, hovedpine, koncentrationsbesvær og hukommelsesproblemer.

Langt de fleste smittede kommer igennem covid-19 og bliver raske, men der dukker flere og flere op, som har uforklarlige symptomer, længe efter den akutte sygdom er overstået.

Patienter, læger og videnskaben er ved at lære sygdommens senfølger at kende. Politiken samler vidnesbyrd fra de ramte. Læs hele samlingen her

Personer med astma havde også større risiko, men ellers var der ikke klare sammenhænge med underliggende sygdomme.

Den britiske sundhedsstyrelse, National Health Service(NHS), har lanceret flere tiltag for at hjælpe personer med senfølger. I begyndelsen af oktober offentliggjorde de, at der over hele England vil komme særlige senfølgeklinikker. Her vil man kunne blive diagnosticeret og sendt videre til alt fra lungespecialister, over rehabilitering til psykologhjælp.

Personer uden positivtest omfattes

De nye klinikker er del af en omfattende plan på området. Den betyder blandt andet, at patienter, som har haft covid-19 uden at være indlagt, kan få behandling. Ligesom personer, der har været syge, men ikke blev testet positiv kan omfattes.

NHS lancerede allerede i sommer et online-værktøj til personer ramt af senfølger. Det har over 100.000 personer siden brugt. I løbet af efteråret bliver det udbygget, så personer med senfølger vil kunne tilgå en skræddersyet rehabiliteringsplan. De har også lavet en film, hvor fire briter fortæller om deres senfølger. Filmen opfordrer folk til at mindske smittespredningen ved at advare mod senfølger.

I Danmark har Sundhedsstyrelsen nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med input til nationale anbefalinger til, hvordan personer med senfølger bedst hjælpes i sundhedsvæsenet.

Anbefalingerne var egentlig forventet i slutningen af september, men Sundhedsstyrelsen kan endnu ikke sætte dato på, hvornår de kommer.