Over 2.000 med corona ignorerede opkald og sms'er fra myndighederne

Med stigende smittetal i Danmark slog sundhedsminister Magnus Heunicke (S) torsdag en alvorlig tone an på sin Facebookprofil, da han understregede, at strategien for at holde epidemien nede er »test, opsporing og isolation«.

Men nye tal fra Styrelsen for Patientsikkerheds smitteopsporing viser, at en stor del borgere med påvist coronavirus overhovedet ikke reagerer på dens mange henvendelser. Myndigheden både ringer og skriver til de smittede for at informere om isolation og karantæne og for at interviewe dem om deres nære kontakter, så de også kan blive testet og gå i karantæne.

En opgørelse viser imidlertid, at alene i september var der 2.029 sager om smittede, som blev »lukket uden kontakt«, hvor myndigheden måtte opgive at få fat i de smittede. Det svarer til 67 smittede om dagen. Disse sager udgør godt en sjettedel af de 11.387 registrerede smittede i september.