Her er seks årsager til, at Mette Frederiksen holder pressemøde om corona. Og en pointe, der kan give optimisme

1 Siden torsdag er der konstateret 859 nye smittetilfælde. Det er det højeste, der nogensinde er målt herhjemme. Gennem hele ugen er tallet steget dag efter dag. De seneste fem dage har det daglige tal været henholdsvis 452, 529, 630, 760 og nu altså 859. Lidt hovedregning viser, at antal nye smittetilfælde dermed er næsten fordoblet siden mandag. Netop denne talrække præsenterede sundhedsminister Magnus Heunicke på Facebook torsdag som anledning til sin bekymring for situationen.

2 Dertil kommer, at der bliver foretaget færre coronatest end for blot få uger siden. De 859 nye smittetilfælde er fundet gennem 44.244 coronaprøver. Det giver en positivprocent på 1,94. Det betyder, at når der bliver taget 100 coronaprøver, bliver der fundet knap to smittede. Denne positivprocent er også stigende. For få uger siden lå den omkring 1, men denne uge er den kravlet markant i vejret.

3Når man dagligt følger med på Statens Serum Instituts interaktive coronakort, er det tydeligt, hvordan det er blevet mørkere og mørkere de seneste dage. I dag har over halvdelen af landets kommuner - 56 - fået den mørkebrune farve som tegn på, at der inden for de seneste syv dage er blevet konstateret flere end 50 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere - og hele 19 kommuner ligger med en incidens over 100. Sådan har kortet aldrig set ud før.