Blokerede telefoner og timevis i telefonkø: Klagerne over smitteopsporing vælter ind

Alt kørte i starten nogenlunde efter den danske håndbog i coronahåndtering, op til at Ole Hoff-Lund i søndags fik besked om, at hans test var positiv.

Allerede i forrige uge havde han taget den første test, fordi en kollega i it-fagforeningen Prosa, hvor Ole Hoff-Lund er kommunikationschef, var testet positiv. Hans egen første test var negativ. En uge efter den negative test, natten til torsdag i sidste uge, fik han svede- og fryseture, men fredag var han frisk nok til at cykle fra hjemmet på Vesterbro til Fælledparken og få foretaget en ny test.

Ole Hoff-Lund fik ikke lige taget telefonen, da smitteopsporerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed ringede to dage senere. De skal hjælpe med at finde de personer, som den covid-smittede har været i kontakt med, så de kan gå i karantæne hjemme, inden de når at smitte endnu flere. Det har siden maj med Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøms ord været »kernen i den danske strategi«.