»Det virker, som om de lever i en boble, hvor de bekræfter hinanden«: Borgerlige vil have eksperter til at overvåge SSI

Efter en kaotisk uge med frygt for, at Danmark bliver arnested for en ny pandemi med afsæt i mink, foreslår borgerlige politikere nu, at der bliver nedsat en gruppe af de ypperste danske og eventuelt internationale eksperter, som skal kigge Statens Serum Institut i kortene, inden myndigheden lægger konklusioner frem, der kan få vidtrækkende konsekvenser for befolkning, erhverv og potentielt hele verden.

»En hel landsdel er lukket ned, og et erhverv er ved at blive udraderet på baggrund af instituttets undersøgelser om mutationer i mink og den afledte risiko for kommende vacciner. Dag for dag udvikler sagen sig med flere og flere eksperter, der kritiserer, at SSI’s konklusioner hviler på et meget, meget tyndt grundlag. Det er ingen tjent med«, siger Per Larsen, de konservatives sundhedsordfører.

Det var faglig direktør Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut, der på et pressemøde for en uge siden sagde, at »worst case-scenariet er, at vi får en pandemi, der starter forfra i Danmark«. Anledningen var, at instituttet i sine undersøgelser kunne se en risiko for, at kommende vacciner ikke ville virke tilstrækkeligt godt på én af fem fundne minkvarianter af coronavirus, den såkaldte cluster-5. Denne variant er også fundet hos mennesker i 12 stikprøver.