Smittekæder raser videre, fordi smitteopsporing finder for få kontakter

Når en person i Danmark bliver konstateret smittet med coronavirus, får myndighederne fat i alt for få af personens nære kontakter. Dermed fejler Danmarks indsats for at bryde smittekæderne, hvilket ellers er en hjørnesten i strategien for at holde smitten nede.

Færre end tre nære kontakter per smittet får vejledning af myndighederne. Det viser en ny opgørelse for oktober fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Langt de fleste af disse kontakter ringer selv til smitteopsporingen. Styrelsen selv opsporer mindre end én nær kontakt per smittet. Derudover aftaler man, at de smittede selv informerer i gennemsnit to kontakter yderligere om karantæne og test.

Den danske tilgang virker så forfejlet, at en ekspert hos Verdenssundhedsorganisationen, WHO, næsten ikke kan tro, at de smittede selv har ansvaret for at informere familie, venner og kolleger: »Tre-fire nære kontakter per smittet er alt for lidt, medmindre du er eneboer«, siger Dale Fisher, formand for WHO’s komité til koordination ved globale sygdomsudbrud.