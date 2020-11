Singapore har en befolkning på størrelse med den danske: »Her anser vi epidemien for at være ude af kontrol, hvis der er nogle få hundrede tilfælde«

Dale Fisher, professor i infektionssygdomme ved det nationale universitetshospital i Singapore, stopper under interviewet op for at kigge på listen over smittede i landet. Han tæller sig frem til 12 indenlandske tilfælde i løbet af 14 dage i en befolkning på størrelse med den danske.

De ekstremt lave antal smittede bruger professoren, der er formand for Verdenssundhedsorganisationens, WHO’s, komite for advarsler om globale sygdomsudbrud, til at illustrere to pointer.

Den første er, at når landene i det sydøstlige Asien taler om at holde en epidemi under kontrol, mener de noget helt andet end den vestlige verden. En stribe lande, mellem dem også Taiwan, Sydkorea og Malaysia, har kun ganske få covid-19-smittede og derfor også færre restriktioner.