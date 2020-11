Mænd er 25 procent hyppigere smittet med corona end kvinder

Danske mænd har været 25 procent hyppigere smittet med covid-19 end kvinder.

Det viser tal fra Statens Serum Institut, som Forum for Mænds Sundhed har regnet på.

Tallet er et tegn på, at der er kønsforskelle i coronasmitten i Danmark, som der skal sættes ind over for.

Det mener Svend Aage Madsen, der er formand for Forum for Mænds Sundhed og forskningsleder på Rigshospitalet.

»Når det viser sig, at der er 25 procent flere smittede af det ene køn, så skal man jo finde ud af at lave målrettet kommunikation til dem«.

»Og vi er vant til at arbejde med, hvordan vi får kommunikeret sundhed til mænd«, siger han.

Forum for Mænds sundhed har eksisteret siden 2004 og har til formål at sætte fokus på mænds sygdom og sundhed.

Norstat har lavet en repræsentativ undersøgelse for Forum for Mænds Sundhed om årsagerne til den højere smitte blandt mænd.

Tager ikke sygdom lige så alvorligt

Her svarer en femtedel af alle mænd, at de vil gå til en fest med over ti deltagere, selv om der er et forsamlingsloft på ti personer.

Det understreger en kendt tendens til, at mænd ikke tager sygdom lige så alvorligt som kvinder, mener Svend Aage Madsen.

»Der er en række ting, vi ikke ved. Er mænd for eksempel mere sårbare over for smitten? Men det, vi kan sige, er, at det ligner alle mulige andre sammenhænge af sygdomme, hvor mænds adfærd er mere risikobetonet«.

»Det handler blandt andet om at skubbe bekymringerne til side og ikke at tage det alvorligt, hvis der er symptomer. Men man kan sige, at i alle mulige andre sygdomme er det jo lidt hans egen sag. Men her, hvor man har at gøre med en smitsom sygdom, hvor man kan gå rundt og smitte andre, er det en anden sag«, siger han.

Tal fra Statens Serum Institut viser, at der er dobbelt så mange mænd som kvinder i respirator, og at dobbelt så mange mænd som kvinder dør af covid-19.

Ifølge Svend Aage Madsen viser tallene, at der er nogle centrale forhold mellem mænd og corona, der skal undersøges nærmere.

