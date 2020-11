Overlæge er bekymret over hastegodkendte coronavacciner: »Vi står alle i en helvedes svær etisk, videnskabelig og humanitær situation»

Jagten på den eller de vacciner, der hurtigst muligt kan ende vores pandemimareridt og genindføre en verden med kindskys og håndtryk kan samtidig risikere at skade den essentielle viden, vi ellers kunne få fra de studier, der skal ligge til grund for vaccinernes kommende godkendelser i USA og Europa.

Det siger dansk grand-old mand i studier af kliniske forsøg overlæge, dr. med. Christian Gluud og leder af Copenhagen Unit Trial, Center for Klinisk Interventionsforskning på Rigshospitalet.

»Vi står alle i en helvedes svær etisk, videnskabelig og humanitær situation, hvor vi i helt naturlig iver efter at få en vaccine, der kan bringe vores normale tilværelse tilbage, risikerer at miste vigtig viden om vaccinernes langtidseffekt og bivirkningsprofil. Der er så store økonomiske, politiske og menneskelige interesserer på spil for at få vaccinerne hurtigst muligt på markedet, at det kan gå ud over datas tyngde og dermed den viden, vi kommer til at få om vaccineres effekt og sikkerhedsprofil«, siger Christian Gluud.