En del danskere opdager hiv sent og får dårligt immunforsvar

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Færre danskere får diagnosen hiv, og i 2019 var der 143, der blev bekræftet smittet. Det viser tal fra Statens Serum Institut, og organisationen Aids-Fondet mener, at kurven nu for alvor er knækket.

»Opgørelsen viser, at tendensen fra sidste år har bidt sig fast. Det er glædeligt, fordi det viser, at vi har fat i de rigtige værktøjer, og at vi kan stoppe spredningen af hiv i Danmark«, siger direktør Andreas Gylling Æbelø i en pressemeddelelse.

En række af de nye tilfælde er dog opdaget sent. Ifølge Aids-Fondet har mere end halvdelen af de smittede haft hiv så længe, at deres immunforsvar er alvorligt belastet, og de er i stor risiko for at blive syge.

Aids-Fondet mener derfor, at der er behov for at styrke testindsatsen og rådgivningen blandt de grupper, som er særligt udsatte. Det drejer sig om blandt andre om transpersoner, visse minoritetsetniske grupper samt homo- og biseksuelle mænd, der lever skjult med deres seksualitet.

»Det er ikke nogen nem opgave. Mørketallet er faldende, og det vil sige, at vi allerede når langt ud, og de sidste mennesker bliver de sværeste at nå«.

»Det er grupper, som ofte undgår det etablerede sundhedssystem, og vi kan se, at frygten for omverdens fordømmelse får mange til at afholde sig fra at blive testet«, siger Andreas Gylling Æbelø i meddelelsen.

6.000 i Danmark har fået diagnosen hiv, men Statens Serum Institut anslår, at 6.600 lever med hiv i Danmark. Det giver altså et mørketal på 600 personer.

Ritzau